Ще менше техніки у росіян. Військові "Байрактаром" знищили "Ураган" ворога (відео)

Українські "Байрактари" продовжують нищити російську техніку. В окупантів тепер на одну систему залпового вогню менше.
Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Цього разу українські військові знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган" окупантів. Саме ним російські військові обстрілювали мирні міста в Україні.
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Захисники опублікували відео знищення техніки.
На Київщині розбомбили техніку окупантів
На Київщині ударний безпілотник "Байрактар" знищив систему радіоелектронної боротьби окупантів. Відповідне відео опублікував у Facebook користувач Микита Чумак.
"Ранок починається з "Байрактара". Цього разу "мінус одна" система радіоелектронної боротьби ворога на Київщині", – написав він.
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