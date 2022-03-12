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СЬОГОДНІ Новини України

Ще менше техніки у росіян. Військові "Байрактаром" знищили "Ураган" ворога (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 16:28
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"Ураганом" російські військові обстрілювали мирні міста на території України
"Байрактар" знищує ворожу техніку
"Байрактар" знищує ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські "Байрактари" продовжують нищити російську техніку. В окупантів тепер на одну систему залпового вогню менше.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Цього разу українські військові знищили реактивну систему залпового вогню "Ураган" окупантів. Саме ним російські військові обстрілювали мирні міста в Україні.

Захисники опублікували відео знищення техніки.

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На Київщині розбомбили техніку окупантів

На Київщині ударний безпілотник "Байрактар" знищив систему радіоелектронної боротьби окупантів. Відповідне відео опублікував у Facebook користувач Микита Чумак.

"Ранок починається з "Байрактара". Цього разу "мінус одна" система радіоелектронної боротьби ворога на Київщині", – написав він.

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Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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