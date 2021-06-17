Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)

Тепер молоді люди хочуть продати свій атрибут на аукціоні – за ланцюг очікують отримати три мільйони доларів

У Києві пара з Харкова Олександр Кудлай та Вікторія Пустовітова зняли ланцюги, якими скували себе ще чотири місяці тому. Ексзакохані поставили рекорд України і тепер розлучаються.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Пара розповіла, що зняла ланцюг у тому самому місці, де її і "заручили". Першим звільнили хлопця, а вже потім дівчину. Вони зізналися, що якби не ланцюг, то розлучилися б набагато раніше.

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Тепер свій колишній аксесуар вони збираються продати на аукціоні за 3 мільйони доларів.

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Молоді люди були прикуті одне до одного понад 120 днів. Як кажуть представники Книги рекордів України, цьому досягненню немає аналогів у світі.

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Нагадаємо, у травні скуті закохані передумали знімати ланцюг. Експеримент мав тривати 3 місяці, тобто до 14 травня. Але закохані вирішили інакше.

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