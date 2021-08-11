Якби вибори були цієї неділі: хто стане президентом і пройде в Раду (опитування)

Згідно зі всеукраїнським дослідженням Українського інституту майбутнього, з 5000 опитаних респондентів принаймні 3016 з вибором вже визначилися

Володимир Зеленський лідирує в опитуванні, Юлія Тимошенко - на третьому місці / колаж "Сьогодні"

Якби вибори президента проходили б у найближчу неділю, то українцям б знову в другому турі довелося обирати між нинішнім главою держави Володимиром Зеленським, який лідирував би в першому турі з 29,7% голосів і главою "Європейської Солідарності" Петром Порошенко.

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Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження "Електоральні настрої населення", проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

Опитування проводилося у липні та охопило всю Україну. Загалом було опитано 5000 респондентів – по 1000 у кожному регіоні. Серед них 3016 людей вже точно визначилися і підуть на вибори.

Вибори Президента

Так, згідно із загальноукраїнським даними, за Порошенка проголосували б майже вдвічі менше українців, ніж за Зеленського – 16,2%. На третьому місці у президентських перегонах була б Юлія Тимошенко – 11,2%. Наступні кандидати розподілилися б таким чином:

Юрій Бойко – 10,3%;

Ігор Смешко – 6,7%;

Володимир Гройсман – 5,6%;

Євген Мураєв – 5,5%;

Дмитро Разумков – 1,8%.

При цьому найбільша підтримка у нинішнього президента, згідно з опитуванням, на півдні країни, там за нього проголосували б 35% опитаних, що визначилися, за Петра Порошенка – 15%.

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Результати дослідження Українського інституту майбутнього

Вибори в Раду

Якщо ж у найближчі вихідні проходили б вибори до Верховної Ради, то найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". Серед тих, хто точно визначилися з вибором, за неї проголосували б 22,2%. На другому місці опинилася "Європейська солідарність" з 16% підтримки.

Крім того, прохідний бар'єр у парламент в 5% подолала б партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" (14%) і "Опозиційна платформа – За життя" (13,6%), а також, ймовірно, "Сила і Честь" Ігоря Смешка (6%).

Результати дослідження Українського інституту майбутнього

Зазначимо, на минулих президентських виборах Зеленський набрав аж 73% голосів, випередивши головного конкурента Порошенка майже на 50%.

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Незважаючи на те, що протягом двох років президентства Зеленського його рейтинг впав, він у будь-якому разі досі користується найбільшою підтримкою серед населення. Наприклад, у березні поточного року Київський міжнародний інститут соціології визначив, що довіра до Зеленського різко зросла.

Ми також писали, що у травні було два роки президентства Зеленського і українці оцінили, у якій сфері президент впорався найкраще.