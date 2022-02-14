Чи є привід для паніки? Що відбувається у київських магазинах через вторгнення РФ (відео)

Як нам стало відомо, торгові мережі постійно поповнюють запаси товарів.

Українці, які вже на восьмому році війни з Росією, не надто піддаються панічним настроям. В магазинах немає жодних черг та порожніх полиць.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Без дефіциту продуктів на полицях та шаленого попиту зустріли нас столичні супермаркети. Цілком заповнені продуктами першої необхідності стелажі не приваблюють очі споживача. Подібну тенденцію на покупки помітили й увечері. Людей у магазинах не стало більше. Продавці кажуть: у довжелезні черги покупці не вишиковуються.

"Не бачив, щоб черги були"

"Ввечері взагалі менше людей"

"Народа зовсім нема в магазині. Не вистачає грошей"

Експерти запевняють: підстав для нестачі продуктів через накопичення російських військ на наших кордонах немає. Та й люди впевнені: підстав для паніки нема. Тому згрібати все із полиць – не поспішають.

"Не почав закуповувати, от бачите, тільки сніданок, чайку попити та шоколадку – підняти настрій"

"Все нормально, не переживаємо, не піднімаємо паніку, все гаразд. Перед роботою бананчики, яблучка, апельсини і все"

Ажіотажний попит на продукти в магазинах був хіба що на новорічні свята, коли готувалися до святкування. Але торговельні мережі постійно поповнюють запаси товарів, тому дефіциту – запевнили нас – нічого очікувати.

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На українсько-польському кордоні ажіотаж через вторгнення РФ? Ми перевірили чутки

На тлі максимального загострення ситуації з ймовірністю російського нападу Польща заявила, що у разі потреби для українців її кордон відкрито. А поки що поляки визначають об'єкти для можливого розміщення наших людей.

Як стало відомо, українці нікуди не тікають і всі їхні поїздки заплановані. У пунктах пропуску немає жодного ажіотажу, і все працює у штатному режимі.