Чи є привід для паніки? Що відбувається у київських магазинах через вторгнення РФ (відео)

Українці, які вже на восьмому році війни з Росією, не надто піддаються панічним настроям. В магазинах немає жодних черг та порожніх полиць.
Про це йдеться у випуску "Сьогодні".
Без дефіциту продуктів на полицях та шаленого попиту зустріли нас столичні супермаркети. Цілком заповнені продуктами першої необхідності стелажі не приваблюють очі споживача. Подібну тенденцію на покупки помітили й увечері. Людей у магазинах не стало більше. Продавці кажуть: у довжелезні черги покупці не вишиковуються.
Далі по темі
- "Не бачив, щоб черги були"
- "Ввечері взагалі менше людей"
- "Народа зовсім нема в магазині. Не вистачає грошей"
Експерти запевняють: підстав для нестачі продуктів через накопичення російських військ на наших кордонах немає. Та й люди впевнені: підстав для паніки нема. Тому згрібати все із полиць – не поспішають.
- "Не почав закуповувати, от бачите, тільки сніданок, чайку попити та шоколадку – підняти настрій"
- "Все нормально, не переживаємо, не піднімаємо паніку, все гаразд. Перед роботою бананчики, яблучка, апельсини і все"
Ажіотажний попит на продукти в магазинах був хіба що на новорічні свята, коли готувалися до святкування. Але торговельні мережі постійно поповнюють запаси товарів, тому дефіциту – запевнили нас – нічого очікувати.
На українсько-польському кордоні ажіотаж через вторгнення РФ? Ми перевірили чутки
На тлі максимального загострення ситуації з ймовірністю російського нападу Польща заявила, що у разі потреби для українців її кордон відкрито. А поки що поляки визначають об'єкти для можливого розміщення наших людей.
Як стало відомо, українці нікуди не тікають і всі їхні поїздки заплановані. У пунктах пропуску немає жодного ажіотажу, і все працює у штатному режимі.
У пункті пропуску "Краковець" легковиків у черзі на виїзд з України немає – стоять лише вантажівки (близько сотні).
Майже така сама ситуація і в інших пунктах пропуску у Львівській області. Виїжджають запевняють: планували поїздки заздалегідь і вони ніяк не пов'язані з загостренням ситуації на українсько-російському кордоні.
Українка, яка мешкає в Данії, разом із дітьми їхала до Львова у гості до батьків. Говорить, незважаючи на тривожні новини, вирішила не відкладати подорож.
"Ми не знаємо, що і як може бути, і заздалегідь наздоганяти паніку. А ми їдемо на канікули, завжди зі спокоєм. Ну, є хвилювання, але з вірою в серце хочемо відвідати батьків", – розповіла українка, яка проживає в Данії, Ольга Книш .
У Мережі є чимало повідомлень українців, які прямували до Польщі, і скаржаться, що тамтешні прикордонники начебто почали значно ретельніше перевіряти наших громадян через загострення ситуації. Але всі, з ким тут говорили журналісти "Сегодня", стверджують, що жодних змін не помітили.
"Нормально, як завжди. Пройшов контроль, поїхав до Польщі і назад повертаюся. До Польщі заїжджав три години тому", – каже мешканець Львівщини Андрій.
Уповільнення роботи колег заперечують і українські прикордонники. У їхній роботі – теж немає жодних змін. А те, що є невелике скупчення машин – таке відбувається чи не щовихідні.
"Істотних надбавок чи виїзду організованих груп представників дипломатичних консульств теж не спостерігаємо", – заявив начальник відділення інспекторів прикордонної служби пункту пропуску "Краковець" Сергій Верельник.
Не чули прикордонники і про тимчасові пункти евакуації на українсько-польському кордоні, які планує облаштувати посольство США, щоб допомагати виїжджати своїм громадянам. Така інформація активно поширюється у ЗМІ, але принаймні у Львівській області біля КПП ніхто нічого не облаштовує. А от іноземні дипломати через можливу агресію справді переїжджають до Львова. Принаймні так вчинили посольства США, Австралії, Канади, Німеччини, Нідерландів.
Журналісти "Сегодня" бачили чимало машин дипломатів біля готелів та прапор Канади на будівлі у центрі міста. Поки що офіційної інформації про те, де розміщуватимуться посольства, немає.