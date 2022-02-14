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Есть повод для паники? Что происходит в киевских магазинах из-за вторжения РФ (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 18:12
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Как нам стало известно, торговые сети постоянно пополняют запасы товаров

Украинцы, которые уже на восьмом году войны с Россией, не слишком поддаются паническим настроениям. В магазинах нет никаких очередей и пустых полок.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Без дефицита продуктов на полках и безумного спроса встретили нас столичные супермаркеты. Полностью заполненные продуктами первой необходимости стеллажи не привлекают глаза потребителя. Подобную тенденцию на покупки заметили и вечером. Людей в магазинах не стало больше. Продавцы говорят: в длиннющие очереди покупатели не выстраиваются.

  • "Не видел, чтобы очереди были"
  • "Вечером вообще меньше людей"
  • "Народа совсем нет в магазине. Не хватает денег"

Эксперты уверяют: оснований для нехватки продуктов из-за скопления российских войск у наших границ нет. Да и люди уверены: оснований для паники нет. Поэтому – сгребать все с полок – не спешат.

  • "Не начал закупать, вот видите, только завтрак, чайку попить и шоколадку поднять настроение"
  • "Все нормально, не переживаем, не поднимаем панику, все хорошо. Перед работой бананчики, яблочки, апельсинчики и все"

Ажиотажный спрос на продукты в магазинах был разве что на новогодние праздники, когда все готовились к празднованию. Но торговые сети постоянно пополняют запасы товаров, поэтому дефицита – заверили нас – не будет.

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На украинско-польской границе ажиотаж из-за вторжения РФ? Мы проверили слухи

На фоне максимального обострения ситуации с вероятностью российского нападения Польша заявила, что в случае необходимости для украинцев ее границы открыта. А пока поляки определяют объекты для возможного размещения наших людей.

Как стало известно, украинцы никуда не убегают и все их поездки запланированные. В пунктах пропуска нет ни одного ажиотажа и все работает в штатном режиме.

В пункте пропуска Краковец легковушек в очереди на выезд из Украины нет – стоят только грузовики (около сотни).

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Почти такая же ситуация и в других пунктах пропуска во Львовской области. Выезжающие уверяют: планировали поездки заранее, и они никак не связаны с обострением ситуации на украинско-российской границе.
Украинка, проживающая в Дании, вместе с детьми ехала во Львов в гости к родителям. Говорит, несмотря на тревожные новости, решила не откладывать путешествия.

"Мы не знаем, что и как может быть и заранее нагонять панику. А мы едем на каникулы, всегда со спокойствием. Ну есть волнение, но с верой в сердце хотим навестить родителей", – рассказала украинка, проживающая в Дании, Ольга Кныш.

В Сети есть немало сообщений украинцев, которые направлялись в Польшу, и жалуются, что тамошние пограничники вроде бы принялись значительно тщательнее проверять наших граждан из-за обострения ситуации. Но все, с кем здесь говорили журналисты "Сегодня", утверждают, что никаких изменений не заметили.

"Нормально, как обычно. Прошел контроль, поехал в Польшу и обратно возвращаюсь. В Польшу заезжал три часа назад", – говорит житель Львовской области Андрей.

Замедление в работе коллег отрицают и украинские пограничники. В их работе – тоже нет никаких изменений. А то, что есть небольшое скопление машин, такое происходит чуть ли не каждые выходные.

"Существенных прибавок или выезда организованных групп представителей дипломатических консульств тоже не наблюдаем", – заявил начальник отделения инспекторов пограничной службы пункта пропуска Краковец Сергей Верельник.

Не слышали пограничники и о временных пунктах эвакуации на украинско-польской границе, которые вроде бы планирует обустроить посольство США, чтобы помогать выезжать своим гражданам. Такая информация активно распространяется в СМИ, но, по крайней мере, во Львовской области возле КПП никто ничего не обустраивает. А вот иностранные дипломаты из-за возможной агрессии действительно – переезжают во Львов. По крайней мере, так поступили посольства – США, Австралии, Канады, Германии, Нидерландов.

Журналисты "Сегодня" видели немало машин дипломатов у гостиниц и флаг Канады на здании в центре города. Пока официальной информации о том, где будут размещаться посольства – нет.

Ранее мы писали:

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