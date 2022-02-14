Есть повод для паники? Что происходит в киевских магазинах из-за вторжения РФ (видео)

Как нам стало известно, торговые сети постоянно пополняют запасы товаров

Украинцы, которые уже на восьмом году войны с Россией, не слишком поддаются паническим настроениям. В магазинах нет никаких очередей и пустых полок.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Без дефицита продуктов на полках и безумного спроса встретили нас столичные супермаркеты. Полностью заполненные продуктами первой необходимости стеллажи не привлекают глаза потребителя. Подобную тенденцию на покупки заметили и вечером. Людей в магазинах не стало больше. Продавцы говорят: в длиннющие очереди покупатели не выстраиваются.

"Не видел, чтобы очереди были"

"Вечером вообще меньше людей"

"Народа совсем нет в магазине. Не хватает денег"

Эксперты уверяют: оснований для нехватки продуктов из-за скопления российских войск у наших границ нет. Да и люди уверены: оснований для паники нет. Поэтому – сгребать все с полок – не спешат.

"Не начал закупать, вот видите, только завтрак, чайку попить и шоколадку поднять настроение"

"Все нормально, не переживаем, не поднимаем панику, все хорошо. Перед работой бананчики, яблочки, апельсинчики и все"

Ажиотажный спрос на продукты в магазинах был разве что на новогодние праздники, когда все готовились к празднованию. Но торговые сети постоянно пополняют запасы товаров, поэтому дефицита – заверили нас – не будет.

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На украинско-польской границе ажиотаж из-за вторжения РФ? Мы проверили слухи

На фоне максимального обострения ситуации с вероятностью российского нападения Польша заявила, что в случае необходимости для украинцев ее границы открыта. А пока поляки определяют объекты для возможного размещения наших людей.

Как стало известно, украинцы никуда не убегают и все их поездки запланированные. В пунктах пропуска нет ни одного ажиотажа и все работает в штатном режиме.