"Це інформаційна отрута": в МВС прокоментували закриття трьох каналів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував санкції проти телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

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Як сказав він в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", що завжди був готовий до такого рішення РНБО.

"І нехай той, хто говорить, що у нас обмежується свобода слова, коли закриваються пропагандистські канали, я хочу кожному з вас нагадати, що свобода слова – це не свобода пропаганди агресора. Це інформаційний отрута, яка потрапляє кожному з нас в голову, тому для мене, таке рішення РНБО – те, до чого я завжди був готовий і за що завжди виступав", – сказав міністр.

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