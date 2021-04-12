Це найкоротший шлях для Росії: генерал оцінив ймовірність атаки на Київ

Окупанти вже перекинули у Білорусь війська, які готові до вторгнення в Україну

Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною. Найкоротший шлях на Київ – напад з півночі (Чернігівської області). Кремль навряд чи буде захоплювати нашу столицю, але може заблокувати і використовувати для торгу із Заходом.

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Таку думку висловив в інтерв'ю Крим.Реаліі колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко.

Атака на Київ

Він нагадав, що Росія має право за домовленістю з Мінськом використовувати білоруську територію для пересування своїх військ. Крім того, під час останніх російсько-білоруських військових навчань росіяни завели туди свої війська.

"Цей фронт підготовлений і також може взяти участь в наступі. Більш того, удар з півночі – це найбільш короткий шлях на Київ. При цьому необов'язково, що російські війська спробують захопити столицю – їм важливо блокувати її і потім, призупинивши наступ, починати новий виток торгів із Заходом. Їх план-максимум, швидше за все, – вихід на Дніпро і відсікання того, що вони вважають "російською землею", від іншої частини України", – сказав Романенко.

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Напад з Криму

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За його словами, окупанти можуть спробувати вдарити з півдня для захоплення інфраструктури, пов'язаної з поставками прісної води, а також відсікти від Чорного моря всю континентальну Україну, насамперед – Херсонську область. Однак генерал заспокоїв – точних планів на цей рахунок немає навіть у Кремлі, і Путін, почавши війну, буде діяти за ситуацією, і не факт, що просунеться далеко.

Романенко підкреслив, що у Росії перевага над Україною в авіації, бронетехніці, ракетних комплексах і на морі. При цьому Україна має протиповітряну оборону, але практично не має протиракетної

"Саме тому найбільш актуальною допомогою з боку наших західних союзників стало б закриття нашого повітряного простору та прикриття з моря, особливо з боку Херсонської області", – резюмував генерал.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністр оборони Андрій Таран розповідав, коли Путін може розгорнути повномасштабний наступ.

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