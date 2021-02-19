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Щорічно буде зникати: Чорнобильська зона відчуження отримала унікальний логотип

19 лютого, 21:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За основу була взята форма поверхні реактора

19 лютого на презентації представили офіційний логотип і бренд-бук Чорнобильської зони.

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Про це розповів перший заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Богдан Боруховський.

"Робота над ним велася креативним агентством Banda Agency близько року, насправді навіть трошки більше. І це, на нашу думку, абсолютно глибока системна робота з вивчення Чорнобиля", – розповів він.

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За його словами, за основу була взята форма поверхні реактора, з якого все почалося.

Унікальність логотипу полягає в тому, що щорічно він буде змінюватися і поступово зникати. Так в 2064 році він і зникне, коли Чорнобильська електростанція буде повністю виведена з експлуатації.

Нещодавно український графічний художник і блогер Андрій ГУУЗ в своєму проекті відновив занедбану зону відчуження. Хлопець показав, який би вигляд мала Прип'ять, якби не було Чорнобильської катастрофи.

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логотип Чорнобильська АЕС
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