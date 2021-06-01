Фанери більше не буде. В Офісі президента ставлять нормальні двері (відео)

Через понад два місяці в адміністрації глави держави все ж почали роботи з заміни знівечених протестувальниками дверей

На 73-ий день після заворушень на Банковій і після м'якого вироку активісту Сергію Стерненко в Офісі президента почали встановлювати двері, зламані його прибічниками.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

1 червня до будівлі приїхали робітники, які почали робити заміри для установки дверей. При цьому їх та інструменти попередньо обнюхала спеціально навчена собака.

Відео: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Під час екскурсії гід однієї з груп порадив туристам сфотографуватися з відсутніми дверима, поки є така можливість, оскільки незабаром фанери, яка прикриває отвір, більше не буде.

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Нагадаємо, на день народження Стерненко, 20 березня, під будівлею Офісу президента пройшла акція "Не чуєш? Побачиш!". Прихильники активіста влаштували мітинг, що потім перетворився на маленький погром – серед іншого були пошкоджені двері і табличка на фасаді. Збиток оціненили в 2 млн гривень.

Раніше сайту "Сьогодні" в ОП повідомляли про намір почати установку дверей 22 травня. Буцім до цього часу замінити її працівникам заважала погода.