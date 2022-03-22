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Фонд Ріната Ахметова та ДТЕК передали українцям життєво важливі ліки

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 15:57
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Люди, які потребують медичної допомоги, отримали необхідні набори
Важливі для життя медикаменти здобули українці
Важливі для життя медикаменти здобули українці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Першотравневська громада, що на Дніпропетровщині, отримала від Фонду Ріната Ахметова та компанії ДТЕК партію життєво важливих медикаментів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії

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"Мій Фонд допомагає людям вижити – продуктами, медикаментами. А бізнеси СКМ допомагають українській армії захистити суверенітет нашої країни. Все, що ми можемо привезти, зробити – все робимо і далі робитимемо, – сказав Рінат Ахметов.

Через війну з Росію частина українців втратила доступ до ліків, тож допомога, яку отримала Першотравневська громада – частина гуманітарної допомоги для регіону.

Зокрема, громаді доставили 55 видів медичних препаратів: знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, заспокійливі, серцеві, противірусні, розчини та інше.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ на землі нашої країни, у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у компанії ДТЕК, штаб здійснюватиме безперебійне постачання їжі й базових товарів українцям.

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Головний хаб діє у Польщі, куди міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти й товари першої необхідності. Там їх сортують і передають в області України, які найбільше постраждали від війни.

Раніше ми писали про мережу магазинів "Сільпо, яка вирішила допомагати людям із вразливих категорій та постраждалим від війни.

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