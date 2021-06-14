Фонд Ріната Ахметова допомагає дитбудинку сімейного типу Юрченків, де опікуються сімома дітьми (відео)

Одну з вихованок хотіли всиновити опікуни та стосунки не склались – дитину повернули назад до мами-вихователя

Фото: скріншот з відео

У дитячих будинках сімейного типу готують вихованців до всиновлення. Але трапляється так, що хлопці і дівчата не знаходять спільної мови з усиновителями і ті повертають їх до батьків-вихователів. На Дніпропетровщині проживає родина Юрченків, де на сьогодні опікуються сімома дітьми, одну з дівчаток хотіли всиновити та пізніше повернули назад до мами-вихователя.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

"Поки вона не пила, були моменти, ми на роликах каталися. А так більше нічого не пам'ятаю", – пригадує про рідну матір вихованка дитячого будинку сімейного типу Вероніка Мокрідіна.

Дівчинка виховується у дитячому будинку сімейного типу вже кілька років. Тяжкі спогади психіка дітей просто блокує, щоб було легше. І адаптуватися після інтернату або спеціалізованого центру вихованцям вдається не одразу.

"Якщо навіть багато дітей буде важко", – розповідає вихованка дитячого будинку сімейного типу Вероніка Мокрідіна.

Реклама

У дитячому будинку Юрченків Вероніка подружилася із Сабріною. Дівчата обидві залишилися без батьків.

"У мене померла мама. Я була в санаторії. Потім мене відправили в центр реабілітації", - вихованка дитячого будинку сімейного типу Сабріна Крижановська.

Сабріна перебувала там одинадцять місяців, а згодом потрапила до дитячого будинку сімейного типу. Звідти дівчинку хотіли вдочерити, але стосунки з новими батьками не склалися.

"Я розумію, що ми не знаходимо спільної мови. І потім я подзвонила мамі. Кажу я не можу більше", - каже Сабріна Крижановська.

Реклама

Мамою діти називають виховательку – Олену Юрченко. Жінка вирішила створити дитячий будинок сімейного типу після розлучення із чоловіком. Зараз опікує сімох дітей, старші вже навчаються в інших містах. Олена намагається зрозуміти кожного.

"Внутрішня боязнь у них так і сидить. Невидимими крилами я їх під себе і кажу, дітки, не переживайте, все буде добре. Я у вас є", – розповіла мати-вихователька Олена Юрченко.

Але коли все починалося, складно було вирішити питання із житлом. Багато дітей потребують великої площі. Із цим Олена впоралася завдяки Фонду Ріната Ахметова, який допоміг із благоустроєм родини. Також Фонд не полишає сім'ю і до сьогодн запрошує на тренінги для батьків та вітає дітей зі святами.

"Величезне спасибі Фонду Ріната Ахметова, добре, що він є, добре, що велика людина звернув на цих діток увагу", – каже Олена Юрченко.

Завдяки сайту "Сирітству – ні!" Фонду Ріната Ахметова сім'ї знайшли майже десять тисяч дітей.

Реклама

"Спасибі за те, що Рінат Ахметов допомагає дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування. Вони закриваються і думають, що не потрібні нікому. Добре, що є такі фонди. які допомагають", - каже Сабріна.

Завдяки Олені Сабріна навчилась співчувати близькими та друзям. Дівчинка каже, що це їй допоможе в майбутній професії.

"Хочу стати таким психологом, щоб я заслуговувала звання психолога", - мріє Сабріна.

Раніше ми повідомляли, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічної Поліни з Донбасу.