Фонд Ріната Ахметова у Маріуполі допоміг дитбудинку сімейного типу Сидоренків

У дитбудинку живе десятеро хлопчиків та дівчаток різного віку, які вважають одне одного братами і сестрами

Він був першим, хто долав проблему сирітства в країні на національному рівні. Фонд Ріната Ахметова опікується сиротами, усиновителями вже 13 років. А ще допомагає дитячим будинкам сімейного типу. Щороку, створений засновником фонду, портал "Сирітству – ні!" відвідує майже 300 тисяч користувачів. І найголовніше, завдяки цій місії, понад десять тисяч дітей із дитбудинків опинилися у сімейному колі.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Міншакірова.

Сором'язливий Богдан з Маріуполя Донецької області відкриває своє серце лише близьким. А їх у хлопчика тепер чимало – дев'ятеро братів і сестер у дитячому будинку сімейного типу Сидоренків.

Мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Наталія Сидоренко розповідає:

"У нього один за одним померли батьки. Тато помер і через півроку мама. Коли померла мама, днів 20 минуло й родичі привели його в службу і сказали: "Дитина залишилася одна".

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Богдан, тоді йому було шість, багато чого не знав і не вмів. Пам’ятає Наталія і перші дні. Хлопчика дивувало, що дорослі можуть піклуватися про дітей.

"Коли ми Богдана вкладали спати, він у нас там тиждень, дві. Підходиш, цілуєш, кажеш: "На добраніч!" я йому намагаюся казочки прочитати. А він каже: "Мамо, а мені ніколи так не робили..." Для нього був шок", – каже Наталія Сидоренко.

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Мамою-вихователькою Наталя стала кілька років тому. На початку конфлікту на Донбасі їй довелося переїхати із Новоазовська до Маріуполя. Нове місто, нове життя. На створення дитячого будинку надихнула дочка Настя, адже завжди мріяла про велику родину.

"Наш обов'язок, тому що ми повинні зробити комусь краще. А потім така: "Стоп. Хтось, окрім мене, каже на мою маму: "Мама!". Зараз я, якщо мене запитають:" Це що, твої діти і брати в сім'ї прийомні? "Я не бачу різниці", – каже Анастасія Сидоренко.

Батьки-вихователі – це робота 24 години на добу. Майже всі, хто присвятив своє життя сімейним формам, кажуть: "емоційне вигорання" неминуче! Таких, як Наталія, от уже багато років підтримує Фонд Ріната Ахметова. Завдяки масштабній програмі "Сирітству – ні!".

"Вони завжди вітають діток зі святом, влаштовують заходи, якісь спортивні заходи, підтримка батьків-вихователів, проходять навчання, тренінги, по заняттю з нами, щоб батьки-вихователі не вигоряли", – каже Наталія Сидоренко.

А завдяки національному порталу "Сирітству – ні!" майже 10 тисяч дітей знайшли батьків. Ще кілька тисяч сиріт чекають на родини. Їхні анкети постійно оновлюються.