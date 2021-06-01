Фонд Рината Ахметова в Мариуполе помог детдому семейного типа Сидоренко

В детдоме живет десять мальчиков и девочек разного возраста, которsе считают друг друга братьями и сестрами

Он был первым, кто преодолевал проблему сиротства в стране на национальном уровне. Фонд Рината Ахметова занимается сиротами и усыновителями уже 13 лет. А еще помогает детским домам семейного типа. Ежегодно, созданный основателем фонда портал "Сиротству – нет!" посещает почти 300 тысяч пользователей. И самое главное, благодаря этой миссии более 10 тысяч детей из детдомов оказались в семейном кругу.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Миншакирова.

Стеснительный Богдан из Мариуполя Донецкой области открывает свое сердце только близким. А их у мальчика теперь немало – девять братьев и сестер в детском доме семейного типа Сидоренко.

Мама-воспитательница детского дома семейного типа Наталья Сидоренко рассказывает:

"У него друг за другом умерли родители. Папа умер и через полгода мама. Когда умерла мама, дней 20 прошло и родственники привели его в службу и сказали: "Ребенок осталась один".

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Богдан, тогда ему было шесть, многого не знал и не умел. Помнит Наталья и первые дни. Мальчика удивляло, что взрослые могут заботиться о детях.

"Когда мы Богдана укладывали спать, он у нас там неделю, две. Подходишь, целуешь, говоришь: "Спокойной ночи!" я ему стараюсь сказки прочитать. А он говорит: "Мама, а мне никогда так не делали..." Для него был шок ", – говорит Наталья Сидоренко.

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Мамой-воспитательницей Наталья стала несколько лет назад. В начале конфликта на Донбассе ей пришлось переехать из Новоазовска в Мариуполь. Новый город, новая жизнь. На создание детского дома вдохновила дочь Настя, ведь она всегда мечтала о большой семье.

"Наша обязанностиь, так как мы должны сделать кому-то лучше. А потом такая: "Стоп. Кто-то, кроме меня, говорит на мою маму:" Мама! ". Сейчас я, если меня спросят:" Это что, твои дети и братья в семье приемные? "Я не вижу разницы", – говорит Анастасия Сидоренко.

Родители-воспитатели – это работа 24 часа в сутки. Почти все, кто посвятил свою жизнь семейным формам, говорят: "эмоциональное выгорание" неизбежно! Таких, как Наталья, вот уже много лет поддерживает Фонд Рината Ахметова, благодаря масштабной программе "Сиротству – нет!".

"Они всегда поздравляют детей с праздником, устраивают мероприятия, какие-то спортивные мероприятия, поддержка родителей-воспитателей, проходят обучение, тренинги, по занятию с нами, чтобы родители-воспитатели не выгорали", – говорит Наталья Сидоренко.

Благодаря национальному порталу "Сиротству – нет!" почти 10 тысяч детей обрели родителей. Еще несколько тысяч сирот ждут семьи. Их анкеты постоянно обновляются.