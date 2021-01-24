Фото дня. У Харкові автомобілісти провели флешмоб на спомин про Кернеса

У неділю, 24 січня, у Харкові на майданчику біля стадіону "Металіст" автолюбителі провели флешмоб на спомин про мера міста Геннадія Кернеса, який помер 40 днів тому. Харків'яни вишикували з автівок улюблений жест Кернеса – Victory.
Нагадаємо, через місяць після похорону Геннадія Кернесайого друг і бізнесмен Павло Фукс поділився спогадами, як мера Харкова місяць виводили з коми в німецькій клініці "Шаріте".
Як повідомляли раніше, перед початком першої сесії нової міськради від Геннадія Кернеса прийшов лист з рекомендацією обрати секретарем міськради Ігоря Терехова. У документі був його електронний підпис.
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