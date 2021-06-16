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Фото ночі. До Києва прибув літак з евакуйованими з Сирії жінкою і дітьми

16 червня 2021 2:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українку і сімох дітей, яких вивезли з сирійського табору для сімей тих, хто воювали на боці ІДІЛ, зустрічав міністр оборони України

В Україні в ніч на середу, 16 червня, прибув літак із евакуйованої з Сирії сім'єю – українкою і її сімома дітьми.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Влада Цимбаленко.

Прибуття в Київ евакуйованих із Сирії

Прибуття в Київ евакуйованих із Сирії / Фото: Сьогодні

Літак, який прилетів близько 2 години ночі, зустрічали міністр оборони Андрій Таран, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець і заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Прибуття до Києва евакуйованих із Сирії

Прибуття до Києва евакуйованих із Сирії / Фото: Сьогодні

У Сирії жінка і діти три роки жили в таборі "Аль-Хол", де утримують тисячі жінок з дітьми, чиї чоловіки воювали на боці терористичної організації "Ісламська держава".

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Евакуйована з Сирії сім’я

Евакуйована з Сирії сім’я / Фото: Сьогодні

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Це вже друга група жінок і дітей, евакуйованих в Україну. Загалом на сьогодні вже повернули 15 жінок і дітей.

Нагадаємо, 31 грудня 2020 року в Україну з сирійського полону повернулися дві жінки і семеро дітей. Тоді президент Володимир Зеленський розповів, що це була справжня спецоперація, яка супроводжувалася великими труднощами, а громадяни України перебували в Сирії в жахливих умовах.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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