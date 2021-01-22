ФСБ перевірила "армію ДНР" і вигнала командира полку за порушення

У лавах окупантів у Макіївці відбуваються кадрові зміни

Представники ФСБ РФ розпочали перевірки у підрозділах незаконних збройних та воєнізованих формувань т.зв. "ДНР".

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Про це розповіли джерела сайту "Сьогодні".

Так, за результатами виявлених недоліків у 11-му окремому мотострілковому полку т.зв. "ДНР" (Макіївка) було ініційовано зміну керівника вказаного "полку" та призначення нового (якась особа із позивним "Саїд").

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Раніше сайт "Сьогодні" писав з посиланням Головне управління розвідки Міноборони України, що на окупованій території Донбасу триває бойова підготовка бойовиків, а також російське командування провело ротацію командирів – "армію ДНР" очолив новий офіцер РФ.

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Також нагадаємо, тимчасова голова місії США при ОБСЄ Кортні Острієн заявила, що Росія своїм блокуванням переговорного процесу намагається заморозити конфлікт на Донбасі. Тому Захід терміново повинен мобілізуватися і запобігти цьому.

Повідомлялося, що 21 січня на Донбасі був убитий бойовиками український морпіх Олександр Отрєп'єв.

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