Гарантію на товар тепер можна отримати в електронному вигляді – Зеленський підписав закон

Закон ввели, оскільки українці все частіше купують товари в інтернет-магазинах і отримати ці документи складно

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді" № 1603-IX. Тепер українці зможуть отримати гарантію і експлуатаційні документи в електронному вигляді.

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Про це повідомляють на сайті глави держави.

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Відповідно до закону, електронні документи можна буде отримати на сайті виробника. Йдеться про паспорт або інший документ на технічно складні побутові товари.

На сайті пояснили, що закон актуальний, тому що українці все більше товарів купують в інтернеті й багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах, щоб отримати доступ до цих документів.

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Закон допоможе поліпшити обслуговування покупців під час гарантійного обслуговування товарів. Також буде легше й бізнесу. Закон набуває чинності з 22 липня.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали, що бізнес в Україні відмовляється видавати чеки і використовувати касові апарати.

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