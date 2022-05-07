Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

ДБР викрило схему виведення з України мільйонів доларів російського та білоруського бізнесу (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 14:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фіктивні фірми нелегально виводили гроші "контрагентів" із нашої держави
Злочинців затримали / Колаж "Сьогодні"
Злочинців затримали / Колаж "Сьогодні"

В Україні зловмисники незаконно виводили з країни гроші російського та білоруського бізнесів замість того, щоб націоналізувати ці кошти та спрямувати на потреби ЗСУ. Лише за кілька місяців 2021 року через фіктивні фірми перевели в готівку понад 110 млн гривень. Під час активної фази війни шахраї вирішили розширити свій бізнес. Фірми розпочали нелегально виводити гроші "контрагентів" з України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама

Що відомо

Зловмисники користувалися корупційними зв'язками в органах влади, щоб отримати паспорти громадянина України та інші документи на вигадані імена та прізвища.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР
Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

На фальшиві паспорти вони реєстрували комерційні структури, які використовували у протиправній фінансово-господарській діяльності.

Реклама

"Вже під час активної фази війни Росії проти України вони вирішили "розширити" свій бізнес і почали надавати послуги з нелегального виведення коштів "контрагентів" з нашої держави через механізм так званих перестановок готівки", – йдеться у повідомленні.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР
Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

Що вилучили у злочинців

Під час обшуків у шахраїв вилучили:

Реклама
  • близько $1,5 млн та €150 тис.,
  • підроблені паспорти громадян України,
  • друку,
  • документи фіктивних підприємств,
  • комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР
Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

Що загрожує за скоєне

У межах кримінального провадження, розпочатого за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, продовжуються слідчі дії.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР
Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

"Серед них встановлюються посадові особи у реєстраційних та інших органах влади, які сприяли видачі фальшивих документів", – йдеться у повідомленні.

Злочинці можуть бути позбавлені волі до 6 або до 10 років.

Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР
Зловмисники незаконно виводили з України гроші російського та білоруського бізнесів. Фото: ДБР

Раніше ми писали:

  • Бізнес-партнер Ківи допомагав російському генералу відмивати гроші в Україні ГБР
  • ГБР прийшло з обшуками до родичів Медведчука та Козака: що в них знайшли

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об’єднаних сил ЗСУ. За особисту мужність, професійну організацію оборони і ефективне командування діями особового складу та частинами, що ведуть бойові дії у найважливіших напрямках, удостоєний звання Герой України.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

36084.04

Bitcoin Cash (BCH)

276.07

Binance Coin (BNB)

375.9

Ethereum (ETH)

2690.93

Litecoin (LTC)

96.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти