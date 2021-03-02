Вперед у минуле! Як би виглядали живі гетьмани і діячі України (відео)

У Мережі з'явилася нова нейромережа Deep Nostalgia, створена сервісом MyHeritage. Система "оживляє" людей на фото: додає людині міміку, рухає очима і головою.

Реклама

"Сьогодні" вирішили поекспериментувати з зображеннями гетьманів України та відомих державних діячів і побачити, як би вони виглядали живими. Так що вперед у минуле!

гетьмани

Широко відомий другий український гетьман Іван Виговський , Який намагався вийти з-під впливу Москви. Під час його правління пройшла Конотопська битва, де козаки розгромили стотисячне московське військо. Історики характеризують Виговського як інтелектуала, дипломата, воїна і абсолютно європейської людини.

фігура Івана Мазепи є суперечливою, але, без сумніву, – надзвичайно цікавою. Саме Мазепа відмовився від політичної орієнтації на Річ Посполиту. Під час його правління було велике розвиток всіх галузей української культури, освіти, мистецтва і літератури.

А це автор першої української конституції Філіп Орлик. Цей документ визначав права і обов'язки всіх членів Війська Запорозького. Хоча він і не вступив в силу, оскільки написаний в умовах вигнання, але залишається пам'яткою української політико-філософської та правової думки.

Реклама

Так би виглядав Дмитро Вишневецький – перший гетьман, який вирішив покласти край пануванню турків і татар в південних українських степах. До речі, рід Вишневецьких був одним з найавторитетніших і відомих на території сучасної України в 16-м столітті, володіючи землями від Волині і Тернопільщині до Києва і Черкас.

Петро Конашевич Сагайдачний відомий тим, що зробив із запорізьких козаків армію: ввів армійську дисципліну і розробив тактику бою, властиву саме козакам. Це дало йому можливість воювати з великою турецькою армією.

Відомі діячі України

Про цю жінку можна говорити довго. Наталія Полонська-Василенко – історик, одна з провідних представниць державної школи в українській історіографії, автор майже 200 наукових робіт в галузі історії Запоріжжя та південної України. Саме вона відкрила археологічний інститут в Києві в 1918 році, в короткий період УНР.

А цей чоловік свого часу став головою першого революційного уряду Української Народної Республіки (УНР) .Під час піку політичної могутності Симона Петлюри відбулося об'єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки.

Важливою для історії України стала і Галшка (Єлизавета) Гулевичівна – меценатка, фундаторка Київської братської школи, від якої веде свою історію Києво-Могилянська академія. Діячка займалася розвитком духовності та освіти.

Реклама

А от Степан Бандера – один з головних ідеологів руху за незалежність України першої половини 20-го століття. До речі, його ім'я для багатьох співвітчизників стало символом боротьби за суверенітет.

Також в список видатних українців входить Софія Русова – автор унікальної системи національної освіти. У свої 15 років разом зі старшою сестрою відкрила в Києві перший україномовний дитячий сад. Після революції 1905 року жінка працювала в комісії Академії наук для визнання української мови, розробляла і читала лекції з української літератури.

А ось і Роман Шухевич – один з найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї. Він був членом Організації українських націоналістів, організовував збройні акції проти дискримінаційної політики польського уряду стосовно українців.

Ще одна гордість України – Олена Левчанівська. Перед Першою світовою війною вона відкрила в рідному селі українську школу, де поряд зі звичайними предметами учням прищеплювали любов до національних традицій, української музики, пісень і танців. У роки революції вона працювала в організації "Просвіта".

А ось, напевно, головний бунтар в українській історії – Нестор Махно. Саме він був командувачем Революційної повстанської армії України, керівником селянського повстанського руху 1918-1921 років, відомим анархістом і тактиком ведення партизанської війни.

Реклама

Також згадаємо і видатну українську діячку і поетесу Лесю Українку. Завдяки її творчості українська література посіла одну з найвищих позицій у світовій культурі, а про Україну заговорили у всьому світі.

До речі, недавно виповнилося 150 років від дня народження поетеси. До цього дня "Сегодня" створили тест, де можна перевірити, наскільки добре ви знаєте її творчість.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама