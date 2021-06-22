Глава МОЗ часів Януковича може отримати 11 млн за виселення з Конча-Заспи – розслідування

Екс-чиновники, яких виселяють з держдач під Києвом, можуть отримати величезні компенсації за так званими інвестиційними договорами

Після анонсованого президентом Володимиром Зеленським виселення колишніх чиновників з так званих держдач в Конча-Заспі, "виселенці" можуть отримати мільйонні компенсації.

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Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Оскільки раніше з чиновниками полягали так звані інвестиційні договори, за якими вони могли вкладатися в перебудову існуючих будівель або будівництво нових і вписувати їх загальну вартість у рахунок оренди.

Попереду всіх – Богатирьова

Як з'ясували журналісти, найбільшу компенсацію може отримати міністр охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича Раїса Богатирьова – близько 11 мільйонів гривень.

Площа "будинку Богатирьової" у Конча-Заспі, за документами, 641 кв. м і він відноситься до найвищого класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр теж висока – у 2020 році це коштувало майже 200 тис. грн на місяць – без оплати комунальних послуг.

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При цьому, за інвестиційним договором, Богатирьова вклала в реконструкцію маєтку понад 18 млн грн, і ці кошти повинні бути враховані в рахунок майбутньої оренди.

Станом на 2021 колишня глава МОЗ "витратила" тільки 7 млн, тому при виселенні може претендувати на повернення 11 млн грн різниці.

І такі інвестиційні договори, за інформацією журналістів, укладали майже з усіма чиновниками-жителями Конча-Заспи і більшість будинків там перебудовані новими жителями.

Як ставляться до компенсацій у Конча-Заспі

Втім, офіційно комплекс "Конча-Заспа" борг перед орендарям не визнає, а навпаки – заявляє про заборгованість частини жителів за оренду. За їніми підрахунками по півмільйона гривень повинні ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов і екс-нардеп Давид Макар'ян, і по близько 150 тис. грн – колишній віце-прем'єр Володимир Семиноженко і ексгенпрокурор Святослав Піскун.

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Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці і встановити, хто там зараз живе і на яких підставах.

Відомо, що на території комплексу "Конча-Заспа" розміщено 71 будинок і чотири пансіонати на 145 номерів. У Пущі-Водиці – трохи скромніше: 30 котеджів і один пансіонат для 35 жителів. Це свого роду міста – там є і магазини, і ресторани, навіть пральні та більярдні. І за такий комфорт багато хто навіть не платив або перераховував гроші за квартплату із запізненням.