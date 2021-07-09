Глава української розвідки потролив Путіна за закон про російське "побєдобєсіє"

Кремль намагається виховати росіян на міфах так званої Вітчизняної війни і хоче виставити Росію народом-визволителем

Буданов наїхав на Путіна. Колаж "Сьогодні"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що президент РФ Володимир Путін підписанням закону "Про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років" намагається відбілити радянську історію і виправдати нинішню російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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За його словами, через дії Москви складається враження, що для Кремля Друга світова триває досі і служить невичерпним джерелом російської пропаганди, маніпуляцій і фейків, причому, насамперед, для власного населення.

Кремль намагається виховати росіян на міфах так званої Вітчизняної війни як "народ-визволитель".

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України системно відслідковує дії вищого керівництва РФ, в тому числі гібридні методи, які Росія використовує для вибілення власної історії та історії своєї держави-попередника – СРСР. Цей наратив не лише допомагає РФ ділити світ на своїх і чужих, а й мотивує та виправдовує російську збройну агресію, що, як і в Радянському Союзі, подається як "визволення" або боротьба з "фашизмом", – заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Zeit опублікувало статтю Путіна, в якій він оголосив, що Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ.

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Які ще пропагандистські настанови продовжують нав'язувати росіянам, дивіться у відеосюжеті: