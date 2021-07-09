Русский
$ 27,29
32,32
  1. Новини України

Глава української розвідки потролив Путіна за закон про російське "побєдобєсіє"

9 липня 2021 17:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кремль намагається виховати росіян на міфах так званої Вітчизняної війни і хоче виставити Росію народом-визволителем

Буданов наїхав на Путіна. Колаж "Сьогодні"

Буданов наїхав на Путіна. Колаж "Сьогодні"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що президент РФ Володимир Путін підписанням закону "Про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років" намагається відбілити радянську історію і виправдати нинішню російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Реклама

За його словами, через дії Москви складається враження, що для Кремля Друга світова триває досі і служить невичерпним джерелом російської пропаганди, маніпуляцій і фейків, причому, насамперед, для власного населення.

Кремль намагається виховати росіян на міфах так званої Вітчизняної війни як "народ-визволитель".

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України системно відслідковує дії вищого керівництва РФ, в тому числі гібридні методи, які Росія використовує для вибілення власної історії та історії своєї держави-попередника – СРСР. Цей наратив не лише допомагає РФ ділити світ на своїх і чужих, а й мотивує та виправдовує російську збройну агресію, що, як і в Радянському Союзі, подається як "визволення" або боротьба з "фашизмом", – заявив Буданов.

Не пропусти!
Для перемоги Англії роблять все: уболівальників Італії не пустять на фінал Євро в Лондоні
Вболівальники збірної Італії на Євро-2020

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Zeit опублікувало статтю Путіна, в якій він оголосив, що Червона армія врятувала від поневолення Європу і світ.

Реклама

Які ще пропагандистські настанови продовжують нав'язувати росіянам, дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липня
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися: скільки додали з липняЕкономіка
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиці
Медведчука залишили під домашнім арештом: усі подробиціВлада
Пенсії для
Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липняЕкономіка
"Нова пошта" визнала помилку, але не космічний штраф. Що було в горезвісній посилціБізнес
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ
Усі говорять. Хресна хода під Одесою і схуднення Кім Чен Ина – найрезонансніші новини СЬОГОДНІУкраїна
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)
Сотні віруючих паралізували рух трасою під Одесою (відео)Одеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти