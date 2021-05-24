Розслідування захоплення літака Білоруссю і отруєння дітей у Франківську – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Литва розслідує захоплення літака Білоруссю
Генеральна прокуратура Литви, громадяни якої летіли рейсом Афіни – Вільнюс компанії Ryanair, примусово перерваним 23 травня владою Білорусі, почала досудове розслідування інциденту із "захопленням літака".
Цифрові візи Британії
Велика Британія має намір запустити систему цифрових віз, за якими буде автоматично визначатися право туриста на в'їзд у країну.
В трендіКулю дуже трясло, а люди кричали "Рятуйте!" – ексклюзивні подробиці трагедії в Кам'янець-Подільському
Втрати ЗСУ на Донбасі
Пізно ввечері 23 травня стало відомо, що в неділю озброєні формування Російської Федерації вчерговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Збройних сил України зі станкового гранатомета, в результаті чого другий військовий за добу отримав осколкове поранення.
Отруєння дітей в Івано-Франківську
В Івано-Франківську на території недобудованого садка знайшли трьох дітей 10-12 років в несвідомому стані – з сильним алкогольним отруєнням.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією