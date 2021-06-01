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"План Б" Зеленського щодо НАТО і розслідування проти Степанова – головні новини за ніч

1 червня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Володимир Зеленський розповів про плани на випадок вступу України до НАТО, а в Росії з літака зняли опозиціонера – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Росії зняли з літака опозиціонера

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У Санкт-Петербурзі поліція зупинила виліт до Варшави літака польської авіакомпанії LOT, який їхав по злітно-посадковій смузі і готувався злітати, і зняла з нього опозиційного політика, колишнього виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова.

"План Б" Зеленського для НАТО

Україна в разі вступу до НАТО не збирається втягувати у війну з Росією інших членів Альянсу, а хоче, щоб Сполучені Штати і Євросоюз гарантували їй безпеку. А щодо самого вступу в НАТО, то у президента Володимира Зеленського є "план Б", розповів він в інтерв'ю німецькому виданню.

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Розслідування проти Степанова в Раді

У Верховній Раді може бути створена тимчасова слідча комісія (ТСК) для розслідування діяльності колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Поки депутати чекають початку аудиту МОЗ.

Кіпр припинив авіасполучення з Білоруссю

Кіпр приєднався до списку країн-членів Євросоюзу, які закрили свій повітряний простір для польотів із Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

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