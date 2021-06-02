"Чорний грибок" в Іраку і нове відео допиту Протасевича – головні новини за ніч

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Лукашенко запросив "ЛНР" допитати Протасевича
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там нібито проводять "розслідування".
Данілов про роль РФ у захопленні літака в Мінську
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов упевнений, що до захоплення літака Ryanair у Білорусі причетні російські спецслужби. Про це він заявив на зустрічі з колегою з Литви.
Масштабна ДТП у Херсонській області
У Херсонській області в масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ятеро людей, зокрема шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані.
Нове відео з Протасевичем
Провладні ЗМІ Білорусі опублікували нове відео з фрагментом допиту затриманого в Мінську колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, на якому він говорить, що його підставили.
"Чорний грибок" вийшов за межі Індії
В Іраку зафіксовано вже шість випадків зараження так званим чорним грибком (мукормікозом), спалах якого раніше був зафіксований в Індії у людей, які перехворіли на COVID-19, двоє з хворих іракців померли.