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"Чорний грибок" в Іраку і нове відео допиту Протасевича – головні новини за ніч

2 червня, 06:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Мукормікоз, що виникає на тлі коронавірусної хвороби, тепер не тільки в Індії, а в Білорусі опублікували нову заяву Протасевича – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Лукашенко запросив "ЛНР" допитати Протасевича

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там нібито проводять "розслідування".

Данілов про роль РФ у захопленні літака в Мінську

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов упевнений, що до захоплення літака Ryanair у Білорусі причетні російські спецслужби. Про це він заявив на зустрічі з колегою з Литви.

Масштабна ДТП у Херсонській області

У Херсонській області в масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ятеро людей, зокрема шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані.

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Нове відео з Протасевичем

Провладні ЗМІ Білорусі опублікували нове відео з фрагментом допиту затриманого в Мінську колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, на якому він говорить, що його підставили.

"Чорний грибок" вийшов за межі Індії

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В Іраку зафіксовано вже шість випадків зараження так званим чорним грибком (мукормікозом), спалах якого раніше був зафіксований в Індії у людей, які перехворіли на COVID-19, двоє з хворих іракців померли.

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