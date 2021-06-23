Глобальний інтернет Маска до вересня і загибель українця у Туреччині – головні новини за ніч

SpaceX обіцяє покрити Starlink весь світ до вересня, а турецькі ЗМІ повідомили про загибель на морі українського туриста – та інші події

Сайт "СьогоднІ" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Польща звинуватила спецслужби Росії у кібератаці

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В уряді Польщі заявили, що мають докази причетності спецслужб Росії до нещодавньої кібератаки на тисячі електронних скриньок та облікових записів у соціальних мережах політиків, громадських діячів та інших поляків. Викрадену з облікового запису одного з чиновників інформацію про закупівлю озброєнь і реакцію Польщі на коронавірус злили в Telegram.

Ефективність AstraZeneca від COVID-19

Шведсько-британська компанії AstraZeneca стверджує, що її вакцина ефективна проти варіантів коронавіруса Delta і Kappa, виявлених у Індії на понад 90%. Крім того, вакцини, вироблені Pfizer і AstraZeneca, також забезпечують високий захист від госпіталізації при індійському варіанті COVID-19.

Загибель українця в Туреччині

У Туреччині в районі Кемера в результаті лобового зіткнення двох гідроциклів у морі загинув 28-річний громадянин України Віталій Галушко. Чоловік зіткнувся на воді зі ще одним українцем.

Глобальний інтернет Маска до вересня

Компанія SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска розраховує, що зможе забезпечити безперервне глобальне покриття планети супутниковим інтернетом Starlink приблизно до вересня. Щоправда, виведення всіх супутників на орбіту не означає моментальний доступ до глобального інтернету всіх жителів Землі.

Групи швидкого реагування на кібератаки Євросоюзу

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Європейський Союз має намір створити новий кіберпідрозділ для реагування на кібератаки, куди будуть входити спеціальні групи, які зможуть негайно приходити на допомогу жертвам хакерів. Планується, що групи швидкого реагування відбиватимуть атаки хакерів у реальному часі.

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