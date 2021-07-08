На Гаїті затримали вбивць президента, а ВООЗ знову лякає – головні новини за ніч

Затримання в Гаїті та проблеми вакцинації / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
На Гаїті затримали вбивць президента
Національна поліція Гаїті в середу ввечері затримала підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза, скоєному під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня.
Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo
Нові штами COVID-19 перемагають вакцинацію
Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус стверджує, що виявлені останнім часом нові штами COVID-19 на сьогодні перемагають у перегонах із вакцинами від коронавірусу. Глава ВООЗ також назвав винних у ситуації, що склалася.
Вибух у Дубаї
У порту Дубая (ОАЕ) увечері в середу, 7 липня, пролунав потужний вибух і почалася пожежа. За попередньою інформацією, вибух стався на контейнеровозі, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.
Пожежа в порту Дубая / twitter.com/TheInsiderPaper
Помер Роберт Дауні
У Сполучених Штатах на 86-му році життя помер актор і режисер Роберт Дауні-старший, батько голлівудського актора Роберта Дауні-молодшого.
Роберт Дауні з сином Робертом Дауні-молодшим / колаж "Сьогодні"
Нові звинувачення проти ексглави Укравтодору
Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинуваченняколишньому керівникові "Укравтодору" Славоміру Новаку – йому інкримінують отримання хабарів пыд час реалізації замовлень на будівництво доріг в Україні на суму 315 тис. євро.
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