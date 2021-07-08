На Гаїті затримали вбивць президента, а ВООЗ знову лякає – головні новини за ніч

Гаїтянська влада стверджує, що вдалося затримати кілерів, які вчинили замах, а в ВООЗ назвали винних у нестачі вакцин – та інші події

Затримання в Гаїті та проблеми вакцинації / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Гаїті затримали вбивць президента

Національна поліція Гаїті в середу ввечері затримала підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза, скоєному під час нападу на його резиденцію в ніч на 7 липня.

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Жовенеля Моїза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Нові штами COVID-19 перемагають вакцинацію

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус стверджує, що виявлені останнім часом нові штами COVID-19 на сьогодні перемагають у перегонах із вакцинами від коронавірусу. Глава ВООЗ також назвав винних у ситуації, що склалася.

Вибух у Дубаї

У порту Дубая (ОАЕ) увечері в середу, 7 липня, пролунав потужний вибух і почалася пожежа. За попередньою інформацією, вибух стався на контейнеровозі, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

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Пожежа в порту Дубая / twitter.com/TheInsiderPaper

Помер Роберт Дауні

У Сполучених Штатах на 86-му році життя помер актор і режисер Роберт Дауні-старший, батько голлівудського актора Роберта Дауні-молодшого.

Роберт Дауні з сином Робертом Дауні-молодшим / колаж "Сьогодні"

Нові звинувачення проти ексглави Укравтодору

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Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинуваченняколишньому керівникові "Укравтодору" Славоміру Новаку – йому інкримінують отримання хабарів пыд час реалізації замовлень на будівництво доріг в Україні на суму 315 тис. євро.

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