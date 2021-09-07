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Головний рабин Києва: "Єврейський Новий рік – це день народження Адама і Єви"

7 вересня, 06:00
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Рав Йонатан Біньямін Маркович розповів сайту "Сьогодні" про те, чому в Рош га-Шана юдеям не можна їздити на машинах, вмикати світло і натискати кнопку виклику ліфта
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні єврейського Нового року в містечко Умань Черкаської області традиційно з'їжджаються тисячі євреїв, щоб відвідати могилу свого духовного лідера – рабина Нахмана з Брацлава. Сайт "Сьогодні" поговорив з головним рабином Києва Йонатаном Біньяміном Марковичем про те, скільки паломників приїде, про юдейські релігійні традиції, епідемію коронавірусу та антисемітизм в Україні.

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"Аваков відповідав на мої дзвінки навіть вночі"

- Ребе, антисемітизм – це болюча тема для єврейської громади в Україні. Скажіть, чи не частішають його прояви тепер, коли паломники-хасиди з'їжджаються до Умані напередодні юдейського Нового року – Рош га-Шана. Взагалі, чи часто в Україні стаються випадки антисемітизму?

- Прояви антисемітизму бувають у всьому світі. Але в Україні подібні речі відбуваються дуже рідко. А правоохоронні органи завжди на них оперативно реагують.

З колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим я постійно був на зв'язку. Якщо щось відбувалося, я телефонував або писав йому на мобільний телефон, і він завжди відповідав. Навіть вночі.

А бувало й так, що поліція сама нас інформувала про події. Думаю, що хороші стосунки ми встановимо і з новим главою МВС Денисом Монастирським. Тому що ненависть – не важливо, проти кого вона спрямована, – зло.

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- А що ви можете сказати тим, хто підтримує антисемітизм?

- Цим людям я розповім притчу. В одній родині було два сина, і так вийшло, що молодший брат був вищий на зріст, ніж старший. Одного разу вони гралися в дворі, і їхній батько побачив, що старший вирив яму в землі й поставив туди молодшого брата, щоб той здавався нижче на зріст. Тоді батько викликав до себе старшого сина і звелів йому більше так не чинити. Він також сказав:

Хочеш бути вище – зроби собі стільчик і залізь на нього.

Висновок із цієї притчі простий: принижуючи іншу людину, ніколи не станеш краще і щасливіше. Домогтися гарного життя можна лише в тому разі, якщо ти сам себе зробиш кращим. Як сказано в притчі, "зроби собі стільчик".

- На початку інтерв'ю ви говорили, що до Любавицького ребе приходили по пораду лідери держав. А українські політики теж приходять до вас?

- Багато хто приходить. Як прості люди, так і дуже впливові. Але політикою і бізнесом я не займаюся. Тому обговорюю з гостями питання, які стосуються тільки їхнього особистого життя. Не секрет, що гроші чи популярність не вирішують всіх життєвих, а тим більше духовних проблем.

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- А президент Володимир Зеленський буває вашим гостем?

- Я думаю, що Володимир Зеленський дуже зайнятий нині. Йому необхідно вирішувати проблеми держави. Дуже важливо, щоб він отримував правильні поради.

Україна – батьківщина хасидизму

- Скажіть, чим відрізняється офіційний юдаїзм від хасидизму?

- Хасидизм є одним з течій юдаїзму. Для юдеїв, загалом, неважливо, хто людина – хасид чи ні. Головне в юдаїзмі – дотримуватися традиції і виконувати релігійні єврейські закони.

- Чи правда, що Україна є батьківщиною хасидизму?

- Так, звичайно.

До Другої світової війни і Голокосту на території України проживало багато євреїв. Приблизно 350 років тому жив у містечку Меджибіж Хмельницької області засновник хасидизму – рабі Ісраель Баал-Шем-Тов.

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Він вважав, що кожна душа потребує знань про те, як Всевишній створив наш світ і для чого ми в нього прийшли. До слова, представники брацлавського хасидизму, які в Рош га-Шана приїжджають в Умань на могилу свого лідера рабі Нахмана, – лише невелика частина хасидів. Найбільший рух у хасидизмі називається Хабад. В Україні поховані два керівники цього руху. А в Миколаєві народився останній глава Хабаду – Любавицький ребе Менахем-Мендл Шнеєрсон, його дідусь був головним рабином Миколаєва, а батько – головним рабином Дніпра. Очоливши Хабад, Любавицький ребе став головним рабином світу. До нього приходили по пораду не тільки юдеї, а й мусульмани, і християни. Серед них парламентарії, прем'єри і президенти багатьох країн світу.

- Виходить, що євреї-паломники приїжджають з різних країн світу в Україну не тільки, щоб відвідати Умань?

- Звісно! В Україні багато юдейських святих місць. До речі, серед паломників чимало дуже багатих людей. У деяких місцях єврейського паломництва є навіть посадкові майданчики для вертольотів, на яких вони сюди прилітають. Просто інформація про це не так часто потрапляє в ЗМІ.

Євреї можуть молитися майже де завгодно. Але вважається, що як моляться разом більш ніж 10 чоловіків, молитва має особливу силу. Тому заведено збиратися в синагозі, яка не вважається храмом – з івриту це слово перекладається саме як "будинок зборів" (Бейт Кнесет). Синагогу від звичайного місця відрізняє наявність сувоїв Тори
Євреї можуть молитися майже де завгодно. Але вважається, що як моляться разом більш ніж 10 чоловіків, молитва має особливу силу. Тому заведено збиратися в синагозі, яка не вважається храмом – з івриту це слово перекладається саме як "будинок зборів" (Бейт Кнесет). Синагогу від звичайного місця відрізняє наявність сувоїв Тори

Кабалу вивчають у Кембриджі та Оксфорді

- Розкажіть, будь ласка, докладніше про хасидизм.

- Спочатку я розповім вам притчу. У одного єврея був віз, на якій він перевозив людей і таким чином заробляв собі на хліб. Одного разу він привіз до міста подорожнього. Пасажир попросив візника почекати і пішов у своїх справах. І тут до господаря візка підійшов поліцейський і запитав: хто ти? Єврей знав тільки ідиш і не зрозумів, про що його запитує поліцейський. А той розлютився і вигнав візника з міста. Пізніше його знайшов подорожній і переклав йому питання поліцейського. Який урок із цієї притчі? Її автор і засновник руху брацлавських хасидів рабі Нахман говорив, що кожному з нас Всевишній дав віз і сказав бути в певному місці. Простіше кажучи, у нашому житті. Але ми повинні відповісти собі на питання: хто ми такі? Що ми робимо зі своїм життям? Що хорошого для людей зі свого оточення принесли в світ? Що залишимо після себе на землі? У цій притчі і полягає суть хасидизму. Але я думаю, що ставити собі ці питання повинні всі люди, не тільки євреї.

Кажучи простіше, хасид – це людина, яка вважає своїм обов'язком вивчати священні книги юдаїзму – Тору, Кабалу і Талмуд, в яких містяться відповіді на найголовніші питання людського життя. А також жити відповідно до приписів Всевишнього.

- Чи правда, що Кабалу і Талмуд вивчають студенти Кембриджа та Оксфорда?

- Так, правда. Але вони це роблять швидше для загального розвитку. У Кабалі написано про те, як за допомогою енергії (Кабала називає її світлом) Всевишній створив світ і душу людини. А також про те, як правильно використовувати цю енергію. У наш час вчені-фізики довели, що без енергії матеріальний світ неможливий. А саме про це було сказано в юдейських священних писаннях тисячі років тому.

Для концентрації під час молитви використовують специальні коробочки – тфілін, які містять слова Тори
Для концентрації під час молитви використовують специальні коробочки – тфілін, які містять слова Тори

Капелюхи та піджаки нагадують про Голокост

- Повернімося до брацлавських хасидів. Чому вони приїжджають в Умань саме на Рош га-Шана?

- Рош га-Шана за єврейською традицією не є святкуванням Нового року. Для нас це початок нового року і день народження людини. У цей день Всевишній вирішив, що світ не може бути повноцінним без людей, і створив Адама і Єву. Тому ми вважаємо, що цей час треба використовувати тільки для духовного розвитку. Крім того, у Рош-а-Шана люди повинні наповнюватися духовними силами, енергією, світлом. І від того, як вони це зроблять, залежить їхнє життя протягом всього наступного року. Наведу простий приклад. Якщо ми заправимо автомобіль якісним бензином, він поїде, якщо ні – зупиниться.

- Тому в Рош га-Шана євреї не можуть приймати душ, їздити на машинах, натискати на кнопку в ліфті, вмикати і вимикати світло...

- Якщо ми будемо в цей час щось творити в матеріальному світі, ми не зможемо повністю присвятити цей час Богу і своїй душі.

- Мабуть, через такий підхід українці часто дорікають брацлавським хасидам в неохайності. Мовляв, під час Рош га-Шана на вулицях Умані дуже брудно...

- А хіба після футбольного матчу чи святкування Нового року на стадіонах або площах Києва чистіше? Якщо збираються разом 20-30 тис. людей, вони завжди залишають сміття. Його просто треба прибирати.

- Розкажіть, будь ласка, про одяг хасидів. Вона дивує українців – чорні капелюхи, піджаки...

- До Другої світової війни і Голокосту хасиди вдягалися так само, як і європейці. А в 30-х роках минулого століття в Європі було модно носити чорні піджаки і капелюхи. Після Катастрофи – Голокосту ми вирішили залишити собі цей одяг як знак того, що ми пам'ятаємо про трагедію, живемо сьогоденням і дивимося в майбутнє. Крім того, одяг хасидів повинен нагадувати про те, що нацистам не вдалося знищити єврейський народ і культуру.

Перед єврейським Новим роком є звичай сурмити у шофар – традиційний баранячий ріг, щоб душа прокинулася
Перед єврейським Новим роком є звичай сурмити у шофар – традиційний баранячий ріг, щоб душа прокинулася

"Застрягли на кордоні через скандал з Лукашенком"

- Скільки хасидів у цьому році приїде до Умані? Раніше приїжджали переважно чоловіки з дітьми. Тепер їдуть цілими сім'ями.

- За попередніми оцінками, близько 50 тисяч людей. Думаю, що сім'ями приїжджають через те, що не хочуть надовго розлучатися з близькими людьми. А через карантинні обмеження це може статися. До речі, побоюючись, що в Україні введуть локдаун і закриють кордон, багато брацлавських хасидів вирішило приїхати заздалегідь – за місяць або два. Тим більше, що в Україні є де погуляти і що подивитися.

- У минулому році вибухнув скандал навколо хасидів, які застрягли на кордоні Білорусі та України, намагаючись проникнути в нашу країну...

- Це була провокація.

Якщо ви пам'ятаєте, як раз у той час Україна відмовилася визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. А лукашенківські пропагандисти (не знаю навіщо – можливо, через помсту) поширили в єврейських колах "качку" про те, що білоруси дозволять хасидам безперешкодно перетнути кордон з Україною. Звичайно, це була брехня. Адже в Україні був локдаун, і кордон закрили. Але деякі паломники повірили, поїхали в Білорусь і застрягли на кордоні.

Зрештою вони були змушені провести чотири дні в якомусь сараї в лісі. Без води і їжі. Адже побожні євреї дотримуються кашруту і не можуть вживати звичайну їжу. Тому ми возили їм на кордон харчі.

- Цього року в паломників теж можуть виникнути проблеми з перетином кордону?

- Я не думаю. Проблеми можуть виникнути лише в тих, у кого не в порядку документи. Але таких одиниці. У будь-якому разі й ми, і посольство Ізраїлю будемо допомагати всім нужденним людям.

Спеціальні коробочки – тфілін, що містять слова Тори, пов'язують на ліву руку біля серця і накладають на голову біля ока. Це символізує єднання розуму та емоцій
Спеціальні коробочки – тфілін, що містять слова Тори, пов'язують на ліву руку біля серця і накладають на голову біля ока. Це символізує єднання розуму та емоцій

"Епідемії коронавірусу вже могло не бути"

- В Ізраїлі вже 70 років триває війна. Україна перебуває в стані війни з 2014 року. Я знаю, що ви народилися в Ужгороді. А потім разом з батьками переїхали в Ізраїль, де протягом 12 років служили в армії військовим льотчиком. Що ви порадите українцям?

- Я думаю, що в умовах війни для держави головне – вижити. А люди, незважаючи на труднощі, повинні вчитися дивитися на світ позитивно. Бути вдячними Всевишньому, який всіх захищає. І невпинно говорити "дякую" військовим, які гинуть на передовій, щоб прості люди могли спокійно жити. В Ізраїлі дуже поважають військових.

- А що ви скажете про епідемію коронавірусу? Як юдеї оцінюють те, що відбувається?

- Якщо людина починає думати, що вона все може вирішити в цьому світі, Всевишній показує їй, що такий підхід не відповідає дійсності. Люди думали, що зроблять вакцину і все буде добре. Але помилилися.

- Ви хочете сказати, що побожні юдеї не вважають епідемію випадковістю?

- Ми взагалі не визнаємо випадковостей. Все в світі відбувається з волі Всевишнього.

Епідемія – це знак від Бога. Люди повинні зупинитися і подумати: чому це з нами відбувається?

Чи не занадто багато сил і часу ми витрачаємо на гонитву за матеріальними благами і водночас забуваємо думати про своїх близьких і про найважливіше – свою душу? Звичайно, я не виступаю проти вакцинації. Це справа кожної людини (особисто я щеплення зробив і допоміг вакцинуватися членам громади і соцпрацівникам). Але якби ми знайшли в собі сили зупинитися і подумати про те, чого хоче від нас Всевишній, коронавірусу вже не було б.

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