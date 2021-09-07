Головний рабин Києва: "Єврейський Новий рік – це день народження Адама і Єви"

Рав Йонатан Біньямін Маркович розповів сайту "Сьогодні" про те, чому в Рош га-Шана юдеям не можна їздити на машинах, вмикати світло і натискати кнопку виклику ліфта

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні єврейського Нового року в містечко Умань Черкаської області традиційно з'їжджаються тисячі євреїв, щоб відвідати могилу свого духовного лідера – рабина Нахмана з Брацлава. Сайт "Сьогодні" поговорив з головним рабином Києва Йонатаном Біньяміном Марковичем про те, скільки паломників приїде, про юдейські релігійні традиції, епідемію коронавірусу та антисемітизм в Україні.

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"Аваков відповідав на мої дзвінки навіть вночі"

- Ребе, антисемітизм – це болюча тема для єврейської громади в Україні. Скажіть, чи не частішають його прояви тепер, коли паломники-хасиди з'їжджаються до Умані напередодні юдейського Нового року – Рош га-Шана. Взагалі, чи часто в Україні стаються випадки антисемітизму?

- Прояви антисемітизму бувають у всьому світі. Але в Україні подібні речі відбуваються дуже рідко. А правоохоронні органи завжди на них оперативно реагують.

З колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим я постійно був на зв'язку. Якщо щось відбувалося, я телефонував або писав йому на мобільний телефон, і він завжди відповідав. Навіть вночі.

А бувало й так, що поліція сама нас інформувала про події. Думаю, що хороші стосунки ми встановимо і з новим главою МВС Денисом Монастирським. Тому що ненависть – не важливо, проти кого вона спрямована, – зло.

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- А що ви можете сказати тим, хто підтримує антисемітизм?

- Цим людям я розповім притчу. В одній родині було два сина, і так вийшло, що молодший брат був вищий на зріст, ніж старший. Одного разу вони гралися в дворі, і їхній батько побачив, що старший вирив яму в землі й поставив туди молодшого брата, щоб той здавався нижче на зріст. Тоді батько викликав до себе старшого сина і звелів йому більше так не чинити. Він також сказав:

Хочеш бути вище – зроби собі стільчик і залізь на нього.

Висновок із цієї притчі простий: принижуючи іншу людину, ніколи не станеш краще і щасливіше. Домогтися гарного життя можна лише в тому разі, якщо ти сам себе зробиш кращим. Як сказано в притчі, "зроби собі стільчик".

- На початку інтерв'ю ви говорили, що до Любавицького ребе приходили по пораду лідери держав. А українські політики теж приходять до вас?

- Багато хто приходить. Як прості люди, так і дуже впливові. Але політикою і бізнесом я не займаюся. Тому обговорюю з гостями питання, які стосуються тільки їхнього особистого життя. Не секрет, що гроші чи популярність не вирішують всіх життєвих, а тим більше духовних проблем.

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- А президент Володимир Зеленський буває вашим гостем?

- Я думаю, що Володимир Зеленський дуже зайнятий нині. Йому необхідно вирішувати проблеми держави. Дуже важливо, щоб він отримував правильні поради.

Україна – батьківщина хасидизму

- Скажіть, чим відрізняється офіційний юдаїзм від хасидизму?

- Хасидизм є одним з течій юдаїзму. Для юдеїв, загалом, неважливо, хто людина – хасид чи ні. Головне в юдаїзмі – дотримуватися традиції і виконувати релігійні єврейські закони.

- Чи правда, що Україна є батьківщиною хасидизму?

- Так, звичайно.

До Другої світової війни і Голокосту на території України проживало багато євреїв. Приблизно 350 років тому жив у містечку Меджибіж Хмельницької області засновник хасидизму – рабі Ісраель Баал-Шем-Тов.

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Він вважав, що кожна душа потребує знань про те, як Всевишній створив наш світ і для чого ми в нього прийшли. До слова, представники брацлавського хасидизму, які в Рош га-Шана приїжджають в Умань на могилу свого лідера рабі Нахмана, – лише невелика частина хасидів. Найбільший рух у хасидизмі називається Хабад. В Україні поховані два керівники цього руху. А в Миколаєві народився останній глава Хабаду – Любавицький ребе Менахем-Мендл Шнеєрсон, його дідусь був головним рабином Миколаєва, а батько – головним рабином Дніпра. Очоливши Хабад, Любавицький ребе став головним рабином світу. До нього приходили по пораду не тільки юдеї, а й мусульмани, і християни. Серед них парламентарії, прем'єри і президенти багатьох країн світу.

- Виходить, що євреї-паломники приїжджають з різних країн світу в Україну не тільки, щоб відвідати Умань?

- Звісно! В Україні багато юдейських святих місць. До речі, серед паломників чимало дуже багатих людей. У деяких місцях єврейського паломництва є навіть посадкові майданчики для вертольотів, на яких вони сюди прилітають. Просто інформація про це не так часто потрапляє в ЗМІ.

Євреї можуть молитися майже де завгодно. Але вважається, що як моляться разом більш ніж 10 чоловіків, молитва має особливу силу. Тому заведено збиратися в синагозі, яка не вважається храмом – з івриту це слово перекладається саме як "будинок зборів" (Бейт Кнесет). Синагогу від звичайного місця відрізняє наявність сувоїв Тори

Кабалу вивчають у Кембриджі та Оксфорді

- Розкажіть, будь ласка, докладніше про хасидизм.

- Спочатку я розповім вам притчу. У одного єврея був віз, на якій він перевозив людей і таким чином заробляв собі на хліб. Одного разу він привіз до міста подорожнього. Пасажир попросив візника почекати і пішов у своїх справах. І тут до господаря візка підійшов поліцейський і запитав: хто ти? Єврей знав тільки ідиш і не зрозумів, про що його запитує поліцейський. А той розлютився і вигнав візника з міста. Пізніше його знайшов подорожній і переклав йому питання поліцейського. Який урок із цієї притчі? Її автор і засновник руху брацлавських хасидів рабі Нахман говорив, що кожному з нас Всевишній дав віз і сказав бути в певному місці. Простіше кажучи, у нашому житті. Але ми повинні відповісти собі на питання: хто ми такі? Що ми робимо зі своїм життям? Що хорошого для людей зі свого оточення принесли в світ? Що залишимо після себе на землі? У цій притчі і полягає суть хасидизму. Але я думаю, що ставити собі ці питання повинні всі люди, не тільки євреї.

Кажучи простіше, хасид – це людина, яка вважає своїм обов'язком вивчати священні книги юдаїзму – Тору, Кабалу і Талмуд, в яких містяться відповіді на найголовніші питання людського життя. А також жити відповідно до приписів Всевишнього.

- Чи правда, що Кабалу і Талмуд вивчають студенти Кембриджа та Оксфорда?

- Так, правда. Але вони це роблять швидше для загального розвитку. У Кабалі написано про те, як за допомогою енергії (Кабала називає її світлом) Всевишній створив світ і душу людини. А також про те, як правильно використовувати цю енергію. У наш час вчені-фізики довели, що без енергії матеріальний світ неможливий. А саме про це було сказано в юдейських священних писаннях тисячі років тому.

Для концентрації під час молитви використовують специальні коробочки – тфілін, які містять слова Тори

Капелюхи та піджаки нагадують про Голокост

- Повернімося до брацлавських хасидів. Чому вони приїжджають в Умань саме на Рош га-Шана?

- Рош га-Шана за єврейською традицією не є святкуванням Нового року. Для нас це початок нового року і день народження людини. У цей день Всевишній вирішив, що світ не може бути повноцінним без людей, і створив Адама і Єву. Тому ми вважаємо, що цей час треба використовувати тільки для духовного розвитку. Крім того, у Рош-а-Шана люди повинні наповнюватися духовними силами, енергією, світлом. І від того, як вони це зроблять, залежить їхнє життя протягом всього наступного року. Наведу простий приклад. Якщо ми заправимо автомобіль якісним бензином, він поїде, якщо ні – зупиниться.

- Тому в Рош га-Шана євреї не можуть приймати душ, їздити на машинах, натискати на кнопку в ліфті, вмикати і вимикати світло...

- Якщо ми будемо в цей час щось творити в матеріальному світі, ми не зможемо повністю присвятити цей час Богу і своїй душі.

- Мабуть, через такий підхід українці часто дорікають брацлавським хасидам в неохайності. Мовляв, під час Рош га-Шана на вулицях Умані дуже брудно...

- А хіба після футбольного матчу чи святкування Нового року на стадіонах або площах Києва чистіше? Якщо збираються разом 20-30 тис. людей, вони завжди залишають сміття. Його просто треба прибирати.

- Розкажіть, будь ласка, про одяг хасидів. Вона дивує українців – чорні капелюхи, піджаки...

- До Другої світової війни і Голокосту хасиди вдягалися так само, як і європейці. А в 30-х роках минулого століття в Європі було модно носити чорні піджаки і капелюхи. Після Катастрофи – Голокосту ми вирішили залишити собі цей одяг як знак того, що ми пам'ятаємо про трагедію, живемо сьогоденням і дивимося в майбутнє. Крім того, одяг хасидів повинен нагадувати про те, що нацистам не вдалося знищити єврейський народ і культуру.

Перед єврейським Новим роком є звичай сурмити у шофар – традиційний баранячий ріг, щоб душа прокинулася

"Застрягли на кордоні через скандал з Лукашенком"

- Скільки хасидів у цьому році приїде до Умані? Раніше приїжджали переважно чоловіки з дітьми. Тепер їдуть цілими сім'ями.

- За попередніми оцінками, близько 50 тисяч людей. Думаю, що сім'ями приїжджають через те, що не хочуть надовго розлучатися з близькими людьми. А через карантинні обмеження це може статися. До речі, побоюючись, що в Україні введуть локдаун і закриють кордон, багато брацлавських хасидів вирішило приїхати заздалегідь – за місяць або два. Тим більше, що в Україні є де погуляти і що подивитися.

- У минулому році вибухнув скандал навколо хасидів, які застрягли на кордоні Білорусі та України, намагаючись проникнути в нашу країну...

- Це була провокація.

Якщо ви пам'ятаєте, як раз у той час Україна відмовилася визнавати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. А лукашенківські пропагандисти (не знаю навіщо – можливо, через помсту) поширили в єврейських колах "качку" про те, що білоруси дозволять хасидам безперешкодно перетнути кордон з Україною. Звичайно, це була брехня. Адже в Україні був локдаун, і кордон закрили. Але деякі паломники повірили, поїхали в Білорусь і застрягли на кордоні.

Зрештою вони були змушені провести чотири дні в якомусь сараї в лісі. Без води і їжі. Адже побожні євреї дотримуються кашруту і не можуть вживати звичайну їжу. Тому ми возили їм на кордон харчі.

- Цього року в паломників теж можуть виникнути проблеми з перетином кордону?

- Я не думаю. Проблеми можуть виникнути лише в тих, у кого не в порядку документи. Але таких одиниці. У будь-якому разі й ми, і посольство Ізраїлю будемо допомагати всім нужденним людям.

Спеціальні коробочки – тфілін, що містять слова Тори, пов'язують на ліву руку біля серця і накладають на голову біля ока. Це символізує єднання розуму та емоцій

"Епідемії коронавірусу вже могло не бути"

- В Ізраїлі вже 70 років триває війна. Україна перебуває в стані війни з 2014 року. Я знаю, що ви народилися в Ужгороді. А потім разом з батьками переїхали в Ізраїль, де протягом 12 років служили в армії військовим льотчиком. Що ви порадите українцям?

- Я думаю, що в умовах війни для держави головне – вижити. А люди, незважаючи на труднощі, повинні вчитися дивитися на світ позитивно. Бути вдячними Всевишньому, який всіх захищає. І невпинно говорити "дякую" військовим, які гинуть на передовій, щоб прості люди могли спокійно жити. В Ізраїлі дуже поважають військових.

- А що ви скажете про епідемію коронавірусу? Як юдеї оцінюють те, що відбувається?

- Якщо людина починає думати, що вона все може вирішити в цьому світі, Всевишній показує їй, що такий підхід не відповідає дійсності. Люди думали, що зроблять вакцину і все буде добре. Але помилилися.

- Ви хочете сказати, що побожні юдеї не вважають епідемію випадковістю?

- Ми взагалі не визнаємо випадковостей. Все в світі відбувається з волі Всевишнього.

Епідемія – це знак від Бога. Люди повинні зупинитися і подумати: чому це з нами відбувається?

Чи не занадто багато сил і часу ми витрачаємо на гонитву за матеріальними благами і водночас забуваємо думати про своїх близьких і про найважливіше – свою душу? Звичайно, я не виступаю проти вакцинації. Це справа кожної людини (особисто я щеплення зробив і допоміг вакцинуватися членам громади і соцпрацівникам). Але якби ми знайшли в собі сили зупинитися і подумати про те, чого хоче від нас Всевишній, коронавірусу вже не було б.