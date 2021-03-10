Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березня

Відомий журналіст Дмитро Гордон попередив, що Україну найближчим часом чекають серйозні випробування, нібито 15 березня вся країна переживе "важкий день".

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, наступного понеділка буде озвучена якась важлива інформація, про яку він поки не може говорити.

"15 березня, понеділок, стане важким днем для українського суспільства, тому що я думаю, що інформація, яка буде озвучена 15 березня, стане історичною для України, і у вівторок ми це будемо обговорювати. Я не можу говорити про це – всі, кому треба знати, знають", – сказав Гордон.

Він додав, що 15 березня стане "своєрідним вододілом" для українського суспільства.

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"Більше мені говорити не можна. Ви пам'ятаєте, як ми з вами анонсували Навального тут, не називаючи, що буде? Це не Навальний, але ми анонсуємо зараз: 15 березня. Це дуже серйозно", – заявив журналіст.

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Що трапиться 15 березня?

Водночас пізніше Дмитро Гордон все-таки натякнув, що ж саме станеться 15 березня. Судячи з усього, йдеться про нове розслідування Bellingcat зі зриву спецоперації із затримання бійців російської ПВК "Вагнера", яке група має намір оприлюднити наступного понеділка.

Зазначимо, наприкінці липня минулого року влада Білорусі заявила про затримання за тиждень до президентських виборів десятків найманців іноземної приватної військової компанії.

Після того як Білорусь видала бойовиків ПВК Вагнера Росії, в Україні, яка також вимагала видати їй частину затриманих – хто брав участь у військових діях на Донбасі чи причетний до незаконної анексії Криму, розгорівся скандал. Ряд ЗМІ повідомили, що СБУ проводила спецоперацію щодо "вагнерівців", проте її нібито зірвали в Офісі президента.

Нагадаємо, у вересні 2020 року парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав петицію про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин операції спецслужб із затримання російських найманців, причетних до діяльності ПВК "Вагнер".

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