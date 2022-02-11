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СЬОГОДНІ Новини України

Держслужбовців не перевірятимуть на знання української? Комісія може припинити роботу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 18:44
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Заступник голови Комісії Володимир Мозгунов призначив себе головою, звільнивши Орисю Демську
Члени Комісії звернулися до Кабінету Міністрів України
Члени Комісії звернулися до Кабінету Міністрів України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Національній комісії зі стандартів державної мови з'явилася заява щодо спроб дестабілізації її роботи. У ній йдеться, що цей робочий тиждень для Комісії може стати останнім.

Про це повідомляє Комісія у Facebook.

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"Ми – представники Національної комісії зі стандартів державної мови, змушені повідомити про тривожні процеси, що відбуваються у Комісії та спрямовані на блокування випробування на визначення рівня володіння державною мовою", – йдеться у повідомленні.

7 лютого п'ятеро членів Комісії – Володимир Мозгунов, Наталія Мазур, Данута Мазурик, Олександр Мирончук та Юлія Чорнобров – вимагали скликати позачергове засідання.

Детально про зрив засідання

"Голова Комісії Орися Демська скликала засідання, і через порушення регламенту не змогла його розпочати. Голова запропонувала колегам підготувати засідання та розпочати його роботу після належної підготовки. Попри всі чинні документи, що регулюють роботу Комісії, Заступник Голови Комісії Володимир Мозгунов взяв на себе ініціативу та розпочав засідання. Голова Комісії та ще два члени Комісії відмовилися підтримати такі дії та вийшли з приміщення. Під час цього псевдо засідання Володимир Мозгунов за згодою ще трьох членів Комісії – Мирончука Олександра, Мазур Наталії, Чорнобров Юлії, які були присутні у Комісії та ще однієї колеги, яка підключилася до цієї зустрічі онлайн – членкині Комісії Мазурик Данути, нехтуючи процедурою та порушуючи законодавство України, спробував здійснити самовільне захоплення владних повноважень і призначив себе Головою Комісії, звільнивши Орисю Демську", – додають у заяві.

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Повідомляється, що перевищуючи повноваження, члени Комісії віддавали "заздалегідь неправомірні накази щодо здійснення реєстраційних дій, виготовлення рішень Комісії та інші доручення працівникам апарату Комісії".

"Апогеєм даної провокації стало сьогоднішнє засідання Комісії, яке мало відбутися відповідно до графіку. Засідання було зірвано і 3015 осіб не здобули своїх сертифікатів. Члени Комісії – фігуранти подій цього тижня – вже практикували подібні дії на засіданні від 18 січня, про що Голова Комісії поінформувала Міністерство освіти і науки України та Кабінет Міністрів України", – сказано у соцмережі.

Члени Комісії, які не підтримують теперішню ситуацію, звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням провести службове розслідування, а також подали заяву до Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, закликали зупинити незаконні процеси у Комісії та сприяти "відновленню її нормальної роботи" .

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Мовний скандал у Києві

Вчителька німецької мови столичного ліцею №303 Лариса Бондар обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. Інцидент стався на уроці восьмого класу. Тоді педагог заявила: пишається тим, що росіянка, а не українка. Зрештою їй оголосили догану.

Певний час вона продовжувала роботу в навчальному закладі, проте потім вирішила написати заяву про звільнення. Влада провела перевірку після резонансного випадку. За її результатами встановлено факти порушення ч. 1 ст. 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови в освітньому процесі.

Згодом вчителька заявила, що її слова на відео вирвані з контексту. Водночас вона повідомила, що серед батьків та дітей були ті, хто став на її захист. Знайомі Лариси Бондар не згодні з доганою, яку їй оголосили до звільнення. Кажуть, що останнім часом її переслідують лиха. Йдеться про смерть близької людини.

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