Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спека

Незважаючи на прийдешнє потепління, парасолі краще далеко не ховати – Україну поливатимуть теплі дощі

/ Фото: Сьогодні

В Україні продовжують бушувати циклони, найближчими днями по Україні кочуватимуть дощі з грозами, але в водночас стане ще спекотніше – на вихідних у деяких областях потеплішає до +30.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 13 травня, у більшості областей 16-18 градусів, а на сході до +23. Дощі очікуються тільки в західних областях. У столиці 16-18 і без опадів.

У п'ятницю, 14 травня, в Україні 20-22 градуси, а у східних областях до +28. Дощі з грозами накриють захід, північ і майже весь центр країни, у тому числі і Київ.

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У суботу, 15 травня, погода буде такою ж, як і в п'ятницю.

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У неділю, 16 травня, дощі на заході, півдні та в центрі України (крім Києва). На сході до +30, на півдні – майже 30 градусів, в центральних і північних областях 26-28 тепла, на заході 20-22.

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У понеділок, 17 травня, ті ж дощі на заході, півдні та в центрі. +30 на сході, 28-29 в центральних і південних областях. У Києві гроза та до +26.

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