Незважаючи на дощі з грозами, погода потішить українців теплом, місцями понад 20 градусів

/ Фото: Сьогодні

Україну продовжують заливати дощі. Завтра, 13 травня, грози гримітимуть в половині областей країни, та водночас температура повітря буде досить високою, місцями до +22.

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Як написала в Facebook синоптик Наталка Діденко, в четвер південний циклон піде з України в напрямку Білорусі, але йому на зміну із заходу прийде інший – Kai (карта).

Дощі очікуються в західних областях (особливо в Карпатах), а ввечері – у Вінницькій і Житомирській областях.

На сході, півдні і в Дніпропетровській області очікується 19-22 градуси.

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На решті території України протягом дня 15-19 тепла.

В тренді На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погода

Вітер південних напрямків стихне завтра на сході, однак посилиться в західних і північних областях України.

У Києві 13 травня істотні опади навряд чи варто очікувати. Температура повітря вдень 15-18 градусів.

А в Укргідрометцентрі прогнозують дощі з грозами у більшості областей країни.

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Нещодавно ми писали про погодну аномалію у Німеччині – країну раптово засипало снігом.