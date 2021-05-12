На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погода

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Україну продовжують заливати дощі. Завтра, 13 травня, грози гримітимуть в половині областей країни, та водночас температура повітря буде досить високою, місцями до +22.
Як написала в Facebook синоптик Наталка Діденко, в четвер південний циклон піде з України в напрямку Білорусі, але йому на зміну із заходу прийде інший – Kai (карта).
Дощі очікуються в західних областях (особливо в Карпатах), а ввечері – у Вінницькій і Житомирській областях.
На сході, півдні і в Дніпропетровській області очікується 19-22 градуси.
На решті території України протягом дня 15-19 тепла.
Вітер південних напрямків стихне завтра на сході, однак посилиться в західних і північних областях України.
У Києві 13 травня істотні опади навряд чи варто очікувати. Температура повітря вдень 15-18 градусів.
А в Укргідрометцентрі прогнозують дощі з грозами у більшості областей країни.
Нещодавно ми писали про погодну аномалію у Німеччині – країну раптово засипало снігом.