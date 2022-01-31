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СЬОГОДНІ Новини України

Чи готові взяти зброю в руки? Що думають українці про можливу війну з РФ (відео)

Станіслав Фещенко Станіслав Фещенко кореспондент Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 07:00
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Імовірне вторгнення Російської Федерації на територію України обговорюється скрізь
Українці сподіваються, що повномасштабної війни в країні не буде

Розхитування ситуації всередині України, поширення паніки – саме те, чого прагне Кремль. Наші громадяни спокійно реагують на розмови про вторгнення, кібератаки та повідомлення про замінування.

Кореспондент "Сьогодні" Станіслав Фещенко перевірив настрої населення у містах України.

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Київ

Ірина та Олексій – викладачі київських університетів. Сьогодні щасливий променад. А завтра подружжя готове захищати столицю з автоматами в руках.

"Я просто згадаю, що у мене є діти, яких я хочу захищати. Навіть якщо у тієї людини – у супротивника – теж є діти, я на своїй землі, а він прийшов як загарбник. І ось у цьому буде велика психологічна різниця", – сказала боєць тероборони Солом'янського району Києва Ірина Щиголь.

Вона два роки служить у територіальній обороні.

"Я стріляла з АК-74 та з ПМ – пістолета Макарова", – додала Ірина.

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Чернігів

Знімати тутешню тероборону нам не дозволили. Тому рушаємо під землю і спускаємось у сховище пологового будинку.

Провідний спеціаліст із цивільного захисту Валентин Лисенко сказав, що сховище розраховане на 100 осіб. В укритті є вода, запас електричних лампочок, мило та джгути. За словами Лисенка, там є режим чистої вентиляції та фільтр-вентиляції. Навіть манежики для немовлят є. Дизельне паливо для генератора – на 20 годин.

Найпростіше укриття – це підвальне приміщення. У Чернігові підвальні приміщення – 900 одиниць.

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Повідомлення на вулицях також перевіряють. Щотижня, але безшумно – лише електросигнал, щоб не лякати.

Начальник відділу з надзвичайних ситуацій Чернігівської міськради Григорій Годун розповів, що у Чернігові працюють 38 електросирен.

У місті є стратегічні об'єкти, які можуть стати можливими мішенями. Їх не називають.

"Шість об'єктів. Інформація – для службового користування. І показувати, які об'єкти ми маємо, я вам не можу", – сказав Годун.

Містяни настільки спокійні, що навіть не чули про ключі від сховища і сподіваються, що жодної війни не буде.

Харків

Харків'яни зазначили, що їхнє місто – повністю українське. І багато хто сказав, що готовий його захищати від Росії.

Інформаційну війну Кремль програє. Паніки в очах українців нема.

Одеса

"Ми спостерігаємо перехід шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійських флотів Російської Федерації, які увійшли до Середземного моря та можуть увійти в Чорне море. Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти у них на борту", – сказав міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Аналітики припускають десантну операцію. Водночас кажуть: шансів у росіян мало.

"Там Байден зараз вирішує питання з Путіним. Нас, сподіваюся, теж не скривдять", – кажуть одесити.

Жителі міста зазначили, що якщо потрібно буде захищати місто, то вони візьмуть зброю до рук.

Реакція військового експерта на зброю РФ

Декілька тижнів у різних регіонах Росії фіксують балістичну зброю – "Іскандери-М". Їдуть у напрямку України.

Експерт Олег Жданов припускає, що західні партнери передали і проти них обладнання. Допоможе придушити сигнал наведення російських ракет.

"Вам про це ніхто не розповість. Але я думаю, що повітряні засоби радіоелектронної боротьби – вони вже в Україні. Станції виявлення раннього пуску балістичних ракет. Якщо вони будуть розташовані на кордоні України та Росії – то так. Вони могли б зафіксувати пуски ракет, і тоді система ПРО може спрацювати з території країн НАТО, – розповів військовий експерт.

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