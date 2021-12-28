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СЬОГОДНІ Новини України

Графік ЗНО та рівень готовності Києва у разі нападу РФ — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 06:00
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Київ створює штаб територіальної оборони, а у лютому розпочнеться реєстрація на ЗНО
Київ готовий відбити атаку РФ, а ЗНО стартує з 23 травня/Колаж: "Сьогодні"
Київ готовий відбити атаку РФ, а ЗНО стартує з 23 травня/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Як і коли пройде ЗНО-2022 в Україні – графік

В Україні з 1 лютого до 9 березня можна буде зареєструватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Самі іспити стартують із 23 травня.

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В Україні з лютого можна зареэструватися на ЗНО/Колаж: "Сьогодні"
В Україні з лютого можна зареэструватися на ЗНО/Колаж: "Сьогодні"

У місті в Донецькій області оголосили надзвичайну ситуацію: що сталося

У Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водопроводі в "сірій" зоні. Нині у місті скоротили подачу гарячої води.

У місті виникла аварія на водопроводі/Колаж: "Сьогодні"
У місті виникла аварія на водопроводі/Колаж: "Сьогодні"

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Загроза вторгнення Росії: чи готовий Київ до нападу

Київ створює штаб територіальної оборони. Набір резервістів триває вже зараз, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань. Це потрібно у випадку нападу Росії.

Київ готовий до нападу РФ/Колаж: "Сьогодні"
Київ готовий до нападу РФ/Колаж: "Сьогодні"

Саакашвілі знепритомнів при переведенні зі шпиталю до в'язниці

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів після того, як представники пенітенціарної системи ознайомили його з рішенням Мін'юсту про переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці.

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Саакашвілі намагалися забрати зі шпиталю/Колаж: "Сьогодні"
Саакашвілі намагалися забрати зі шпиталю/Колаж: "Сьогодні"

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