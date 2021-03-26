Громада проти влади: на Кіровоградщині 23 села оголосили "червону" зону (відео)

В одній із громад на Кіровоградщині люди самі проголосили "червону зону" і запровадили суворі карантинні обмеження, щоб зупинити зростання кількості хворих на ковід. Посадовці з області назвали таке рішення перевищенням повноважень. Що на це відповіли у громаді?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Бабак.

Село Суботці та ще 22 населені пункти у Кіровоградській області – велика громада, в якій 13 тисяч жителів. І вони самі визначили свою територію "червоною" карантинною зоною. Відучора тут діють найсуворіші обмеження.

Суботцівський сільський голова Андрій Боріщенко розповідає:

"Це колегіальне рішення. Рішення комісії ТБ і НС – це перше. Хочу нагадати минулий березень місяць. Коли за наявності одного хворого у нас по території ходили "космонавти" з пульверизаторами і обприскували, все, що можна було обприскувати".

Відео: Сьогодні

Хворих на ковід у громаді уже 30. Причому 15 із них – то лише за минулу добу. Це дуже багато – бідкається голова. Адже місць у лікарні – не вистачає. А вірус – тільки набирає обертів. Сьогодні під кабінетом сімейної лікарки черга. Ніна Бородата каже, що у неї сьогодні більш як 20 пацієнтів. Та половина з них лікується по телефону.

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Кіровоградська область нині у "помаранчевій" зоні. Але Суботцівська громада запровадила суворіші обмеження. І вони діятимуть щонайменше до 9 квітня. У селах заборонені масові заходи, не працюють кафе, клуби, дитячі гуртки.

І хоча в п’ятницю та суботу у селі базарний день, коли підприємці виходять до місцевого універмагу, сьогодні майданчик порожній. Працює лише кілька яток із продуктами. Але продавці кажуть: торгівлі немає.

Школярі Суботцівської громади нині на канікулах. Після їхнього завершення навчатимуться дистанційно. Та вчителі кажуть: багато родин не мають необхідних гаджетів, тож онлайн-уроки – не для всіх.

Вчителька Суботцівської школи Ніна Пічкуренко пояснює, що не всі батьки можуть собі дозволити купити дітям потрібну техніку. А з тими, хто має можливість, спілкуються по Вайберу.

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Більшість селян носять маски. Але далеко не всі у захваті від суворих обмежень, кажуть:

"Це повна єрунда. Я так ставлюся. Того, що це звичний грип. Переболієш і все, нічого страшного. А хто має померти – той помре".

Та навіть якщо COVID-19 не бояться, суворих правил мусять дотримуватися. Сільський голова каже, що діяв згідно з постановою Кабміну. Та в обласному центрі рішення Суботцівської громади вже назвали перевищенням повноважень. Сільський голова натомість переконав обласних посадовців у необхідності додаткових обмежень хоча б до 5 квітня. Ті наполягли, аби прибрати з розпорядження термін "червона зона".

Нагадаємо, з 27 березня у "червоній зоні" опиняться Київ і 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Чернівецька.

У "жовтій зоні" карантину залишається тільки Херсонська область. Решта регіонів – у "помаранчевій зоні".

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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