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Грози швидко поширюються Україною: де 6 серпня поки буде сухо (карта)

6 серпня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На сході і півдні як і раніше дуже жарко, але до сходу грози поки не дійшли, а південні області знову починає заливати

У п’ятницю в Україні залишиться тільки кілька сухих місць / колаж "Сьогодні"

У п’ятницю в Україні залишиться тільки кілька сухих місць / колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, по Україні продовжать поширюватися грози, у деяких областях литиме ще інтенсивніше, ніж напередодні. При цьому на більшій частині території збережеться спека.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві в п'ятницю знову обіцяють грози і зливи, температура збережеться на тому ж рівні – 24-26 градусів.

Погода в регіонах

На сході і півдні як і раніше дуже жарко, але до сходу грози поки не дійшли, а південні області знову починає заливати.

  • На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у п'ятницю будуть зливи з грозами.
  • На заході, як і вчора, литиме всюди, при цьому температура трохи знизиться. В середньому в цьому регіоні буде 22-24 градуси, а на Закарпатті – 21-23.
  • У центрі сьогодні також будуть грози, але не скрізь. У Дніпрі поки без опадів, а в Полтаві, Черкасах та Кропивницькому буде лити. У Кіровоградській і Черкаській областях прогнозують 27-29 градусів, у Дніпрі – до +34, а в Полтаві – 30-32 градуси.

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  • На сході у четвер скрызь обіцяють сонце з невеликою хмарністю. У Харківській, Луганській і Донецькій областях стане ще спекотніше – до 35 градусів.
  • На півдні 6 серпня пройде без опадів у Херсоні та окупованому Криму, а ось в Одеській області обіцяють рясні зливи з грозами, литиме і в Миколаєві. Температура у Херсоні та Сімферополі підніметься до 34 градусів, в Одесі буде 27-29, а в Миколаївській області – близько 33 градусів.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.

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