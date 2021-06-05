Грози і дощі у всіх областях: якою буде погода в Україні 6 червня (карта)

Країну заливатиме дощами, але температура повітря залишиться на рівні 20-22 градусів, а вночі буде досить прохолодно – до 14 градусів

У неділю, 6 червня, країну буде заливати дощами. На всій території України грози, лише в Криму прогнозують невеликий дощ.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни прогнозуються зливи з грозами, при цьому вдень температура сягатиме від 21 до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 градусів.

У центрі України і Києві теж будуть лити дощі. Там середня температура буде коливатися в межах 19-23 градусів вдень, а вночі очікується від 10 до 12 градусів.

На сході України синоптики прогнозують вдень від 19 до 21 градуса тепла – тут буде трохи прохолодніше, ніж на решті території. А вночі – від 10 до 13 градусів.

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На півдні країни також прогнозують грози, там вдень температура буде в межах 20-24 градусів, а вночі – 11-14.

Раніше ми повідомляли, що в перший день літа Карпати замело снігом.