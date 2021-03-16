Гвіздок у буханці і хробаки у консерві: чи можна отримати компенсацію за зіпсований продукт

Організації із захисту прав споживачів щодня отримують купу скарг на зіпсуті продукти, несправну техніку та неякісний одяг. До них лише минулого року звернулися понад 20 тисяч українців.

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Чи реально отримати компенсацію, якщо знайшли мишу в буханці хліба або черв'яків у консерві, з’ясовувала журналістка новин "Сьогодні".

Українці часто мають причини, аби звернутися до організацій із захисту прав споживачів, особливо часто нарікають на харчі, бо знаходять у них те, що їстівним назвати важко.

Наприклад, Наталія Веклич у консерві разом із печінкою тріски знайшла хробаків.

"А там ось такі черв'яки... фуууу. І я бачила прямо, як з печінки стирчить шматок черв'яка", – шокована жінка.

А для ще однієї Наталії перекус закінчився надломленим зубом – жителька Сум ледь не проковтнула цвяху, який був у кексі. Причому стверджує, що випічку купувала на ринку у перевірених продавців. Проте це не убезпечило від неякісного товару.

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Виробники від випічки з цвяхом відхрещувалися. Мовляв, у фірмовому ящику могли зберігати не їхній товар.

Відео: Сьогодні

Мишу у буханці хліба знайшла жителька Шепетівки кілька років тому. Спершу не повірила побаченому – подумала, що це шматок тканини. А коли придивилась – вгледіла гризуна. Небезпечним хлібом ледь не повечеряв син Тетяни. Коли прийшла за поясненнями в магазин, ті кивали на пекарню.

Тоді перевірки пекарні так і не провели, посилаючись на мораторій. Повернути гроші за неякісні харчі – непросто. Бо слід довести, що товар купували саме в цьому магазині. А щоб перевірили саме виробництво, треба звератися до Держпродспоживслужби.

Із побутовою технікою трохи простіше, бо несправність довести легше. Часто продавці повертають гроші чи обмінюють товар одразу, без заяв до контрольних органів.

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