Рік після трагедії: коли Іран заплатить за збитий літак МАУ

Сім'ям поки не повідомили подробиці розслідування і не виплатили компенсацій

Сьогодні виповнився рік з дня масштабної авіакатастрофи в Ірані з українським лайнером МАУ. На борту знаходилися 176 людей, з яких 11, включаючи наш екіпаж, – українці. Через три дні керівництво Ірану визнало, що літак був збитий ракетою ППО Ірану.

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Через рік після трагедії крапка в розслідуванні поки не поставлена, а сім'ї загиблих так і не отримали компенсацій. Чому ситуація така – на ці питання сайту "Сьогодні" відповіли в Міністерстві закордонних справ України.

"Обговорення розміру компенсацій почнемо тоді, коли будемо чітко розуміти справжні причини трагедії, – повідомив сайту" Сьогодні" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. – Рівень компенсацій буде залежати від причин трагедії, рівня співпраці Ірану з нами, а також на основі міжнародної практики, яка є в цій сфері. Проект фінального звіту розслідування було передано Україні ввечері 31 грудня, зміст документа детально вивчаємо, в передбачені конвенцією терміни (60 днів) внесемо пропозиції і зауваження. По суті документа поки не коментуємо, враховуючи чутливість переговорного процесу і норми Чиказької конвенції (конфіденційність до затвердження звіту)".

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Родичі загиблих українців підтверджують, що за рік жодного разу не отримували ні відомостей про розслідування, ні, тим більше, компенсацій.

Мати загиблого бортпровідника Ігоря Матькова, Ольга Іванівна, під час нашого дзвінка розплакалася.

"Про саме розслідування ніхто з влади нам нічого не повідомляв, – тремтячим голосом каже Ольга Матькова. – Я все дізнаюся з новин. Про компенсації від Ірану також нічого не знаю, питання залишається відкритим, але я цим і не переймаюся. Я кожну хвилину плачу, йдуть складні дні. Рік начебто і швидко пройшов, але моя біль не припиниться ніколи. Пережити свою дитину – цього не побажаєш і ворогові .... ".

Нагадаємо, відразу після катастрофи лайнера в Тегерані почалися антиурядові мітинги.

В кінці 2020 року президент присвоїв звання Герой України членам збитого в Тегерані лайнера. Подробиці – в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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