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Імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином

12 лютого, 22:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В Україні імунітет до коронавірусу виробляється "диким" чином – без щеплення.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. Лук’янової Борис Донськой.

За його словами, імунітет до хвороби виробляється, як і було раніше.

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"Ми маємо провести соціологічне тестування в певних категоріях населення: в школах, серед дітей, водіїв маршруток. Зробивши 5-6 тисяч досліджень, ми вже будемо знати, коли буде колективний імунітет", - зауважив він.

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