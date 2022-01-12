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Через принтер: у Рівненській області засудили мертвого викладача

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 12:49
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Викладач помер 4,5 роки тому, однак розгляд справи не припинився
Викладач вимагав у студентів винагороду за захист дипломних робіт.
Викладач вимагав у студентів винагороду за захист дипломних робіт. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Рівненській області засудили викладача, який помер за кілька років до судового засідання. Суддя визнав викладача винним у хабарництві та навіть обрав йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Щоправда кримінальне провадження після суду закрили.

Про таке пише Суспільне.

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В чому звинуватили викладача

Його судили за те, що за захист дипломних робіт у травні 2015 року він взяв принтер. Семеро студентів-випускників дали по 350 гривень та придбали прилад.

Дії викладача кваліфікували як прохання надати неправомірну вигоду для себе за дії з використанням службового становища.

Справу розглядали в суді, коли викладач вже помер

Його не стало у 2017 році. Адвокат померлого продовжив наполягати на тому, що чоловік не визнавав вину, тож просив продовжити розгляд кримінального провадження.

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На суді колишні студенти розповіли, що принтер купили добровільно для полегшення написання дипломних робіт. На повернення техніки чи грошей за неї – очікували, проте викладач частково повернув юнакам кошти, бо вони не захистили дипломні проєкти.

Спеціально створена комісія встановила, що чоловік також вимагав у дітей цигарки та пиво під час навчального процесу.

Вирок суду

Суд визнав викладача винним у проханні та отриманні неправомірної вимоги, користуючись службовим становищем.

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Хоча чоловік помер за 4,5 роки до винесення ухвали, йому обрали покарання у вигляді одного року обмеження волі. Втім, кримінальну справу закрили через смерть обвинуваченого.

Адвокат ще можне подати апеляцію.

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