Через війну не може повернутися до сім'ї. Росіянка побачила у телешоу багатодітного українця та закохалась у нього

Історія переросла в реальну і пара одружилася, але зараз вони зіткнулися з проблемою – Ольга не може повернутися до сім'ї через війну

Багатодітній сім'ї потрібна допомога / Фото: Колаж: Сьогодні

Побачила в телешоу багатодітного українця і закохалася в нього – росіянка з Барнаула приїхала до глухого села, щоб няньчити трьох дітей. І зараз потребує нашої допомоги, подробиці на сайті "Сьогодні".

Ольга, громадянка РФ. Але вона давно мріяла жити в Україні. Тому вона часто дивилася українське ТБ, щоб вивчити мову. Так вона побачила у телешоу "Наречена для тата" винахідника веломобілів, який жив у Черкаській області, а нині – на Кіровоградщині Олексія Ганшина. Побачила і закохалася... Знайшла його в Інстаграмі, і віртуальна історія кохання почалася...

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Ольга, громадянка РФ. Але вона давно мріяла жити в Україні.

Далі віртуальна історія переросла у реальну. Наприкінці літа минулого року пара офіційно одружилася, щоб разом виховувати трьох дітей Олексія від попереднього шлюбу (12,10, 7 років – Семен, Антон та Вікторія). Весілля було скромним і без прикрас.

Ольга отримала посвідчення про тимчасове проживання в Україні, але громадянство отримати не встигла (на це потрібно понад 3 роки – ред.). Пара була дуже щасливою. Сільський будинок. Спів птахів з ранку. Проста їжа. Подорожі на веломобілях разом із дітьми… Таке просте людське щастя щодня… За великим містом Оля не занудьгувала жодного разу…

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Пара була дуже щаслива

На жаль, за тиждень до початку війни Ольга поїхала до своїх батьків до Сибіру. Далі виїзд для громадян РФ за кордон було закрито. Був великий ризик, що вона залишиться за залізною завісою, і сім'я більше ніколи не побачиться. На щастя, завдяки допомозі друзів Олексій знайшов спосіб, як дружина зможе дістатися додому в Україну. Так, саме зараз, коли багато хто біжить із країни, вона прагне повернутися в Україну.

Дружина не може дістатися чоловіка

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Як можна допомогти

Тиждень тому Ольга змогла долетіти до Вірменії. З Вірменії можна було долетіти до Кишинева (Молдова) і там перейти кордон, опинитися в Україні. На жаль, Молдова закрила небо для цивільної авіації. По землі Оля може доїхати лише до кордонів Туреччини та Болгарії. Проїхати територією Болгарії та Румунії неможливо для громадян РФ без візи. І ОТ ЯКА ДОПОМОГА ПОТРІБНА! Є можливість отримати візу до Болгарії, але лише за умови, що її запросить до країни ГРОМАДЯНИН БОЛГАРІЇ!

Діти хочуть, щоб мама повернулася

Олексій Ганшин та троє дітей просять: "Якщо у вас є знайомі громадяни Болгарії, які готові допомогти (зробити запрошення), будь ласка, зв'яжіться з Ольгою. Якщо її повернуть назад до РФ, ми ризикуємо більше ніколи не бути разом".

Посилання на її профіль Facebook.

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