Через війну очікується величезний попит на протези – як виробництво працює в Україні

У протезно-ортопедичному цеху в Черкасах зросла кількість пацієнтів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Шалений попит на протези прогнозують фахівці вже за кілька місяців в Україні. Адже постраждалих, які залишилися без кінцівок, стає все більше з кожним днем. У Черкаському протезно-ортопедичному цеху кількість пацієнтів уже зросла на 15 відсотків. До центру, зараз єдиного у країні, що працює на повну потужність, їдуть переселенці з усіх куточків країни.

"Треба, ось поламався, трішки підремонтувати", — каже лікареві пацієнт Олег Остапенко.

Він має протез ноги вже 38 років. Він сапер – підірвався на міні під час служби. Сьогодні планує знову на війну. Тому прийшов відремонтуватися.

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"Для того, щоб країну захищати! Те, що роблять орки, — це просто неможливо", — говорить він.

Відремонтувати протез Олегу допомагає механік протезного цеху. П'ять хвилин – і Олег уже міцно стоїть на ногах.

"Протези ніг, протези рук, корсети, апарати, протези стоп. Все вмію!" — розповів Василь Яковенко, механік Черкаського протезно-ортопедичного цеху.

У сусідньому кабінеті лікар-ортопед допомагає пацієнтові звикнути до відремонтованого протезу.

Лікар-ортопед Черкаського протезно-ортопедичного цеху Григорій Грищенко розповідає – з початком війни пацієнтів збільшилося на 15 відсотків, наразі вже звернулося 6 тисяч осіб. Втім, найближчим часом прогнозує збільшення попиту.

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"Зараз усі ці люди, які отримали травми, вони зараз у лікарнях, тож до протезування – ще дуже мало часу. Наплив буде, коли їх випишуть, тоді буде дуже великий наплив", — говорить він.

Навантаження на Черкаський протезно-ортопедичний цех зросло, бо зараз цей центр – чи не єдиний у країні, що працює на повну потужність.

"З-за кордону звертаються до нас наші пацієнти – зараз поїхали за певними обставинами. Але допомагаємо. Відсилаємо", – каже майстер Черкаського протезно-ортопедичного цеху Сергій Дегтерєв.

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