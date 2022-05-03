Ізраїль готується постачати озброєння Україні — ЗМІ

Чиновники розповіли, що може отримати ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ізраїль готується постачати в Україну оборонне озброєння. Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Політичні та військові чиновники в Ізраїлі все більше схиляються до посилення військової та цивільної допомоги Україні, оскільки дедалі більше доказів російських звірств проти мирного населення України робить хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш стійким, пише Haaretz.

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Найближчими днями очікується додаткове обговорення, під час якого буде розглянуто перелік предметів, які можна надсилати в Україну.

Що можуть дати

Офіційні особи заявили, що між шоломами для солдатів ізраїльської протиракетної системи "Залізний купол" є багато предметів, які можна відправити. Серед відповідних посадових осіб склався консенсус щодо того, що принаймні на даному етапі українській армії не будуть надані системи ППО, перспективне озброєння та ударні системи.

Водночас вважається, що оборонні системи, які захищають війська на землі, особисте бойове спорядження та системи попередження можна було б надіслати, не викликаючи кризи з росіянами.

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Підтримка матиме більш декларативний характер і не включатиме суттєвих обсягів поставок, частково тому, що США та країни Європи вже постачають Україну понад можливості Ізраїлю.

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