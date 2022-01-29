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До 2050 року українців стане на 7 млн. менше. В ООН назвали головні причини

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 12:50
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В Україні стрімко зменшується кількість громадян – ООН зробили прогноз та пояснили, чому це станеться
Населення України скоротиться на сім мільйонів
Населення України скоротиться на сім мільйонів / Фото: Колаж: Сьогодні

До 2050 року населення України скоротиться на сім мільйонів – з нинішніх 41 млн. до 35 млн. Така негативна динаміка – одна з найшвидших у світі.

Такий прогноз опублікували в Організації Об'єднаних Націй.

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За даними Держстату, на 1 грудня 2021 року населення України становило 41 млн 208 тис. 106 осіб.

Чому людей поменшає?

В ООН назвали основні чинники:

  • низький коефіцієнт народжуваності;
  • високий рівень смертності;
  • постійне зростання рівня зовнішньої міграції;
  • недостатній рівень добробуту;
  • відсутність у жінок можливості поєднувати кар'єру та догляд за дітьми.

У прогнозі уточнили, що близько третини українців помирає у віці до 65 років, хоча більше половини цих смертей можна запобігти.

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"Поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є одними з основних причин одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків", - написали до ООН.

Трудова міграція

Згідно з приблизними підрахунками, за межами країни постійно перебуває близько 3 мільйонів українців , І їх кількість, швидше за все, буде тільки зростати. Причому майже половина українців зайнята у низькокваліфікованих видах діяльності. Людей приваблює те, що таким чином легше мати доступ до ринків праці в ЄС.

В ООН наголосили, що за кордон переважно виїжджають молоді люди, у яких освіта краща, ніж у тих, хто залишається в Україні.

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Українці швидко старіють

Рівень народжуваності в Україні знижується ще й через те, що населення старіє швидше. Зараз більше п'ятої частини населення старше 60 років, і ця частка зросте до 36% до 2050 року.

"Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже 3/4 населення віком понад 80 років, вони стикаються з підвищеним ризиком уразливості та бідності", - зазначили в ООН.

До 2050 року на потреби людей похилого віку з держбюджету витрачатимуть до 25% ВВП.

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