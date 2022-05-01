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Проти Росії мають бути застосовані санкції за прикладом Ірану – Андрій Коболєв

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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1 травня, 10:15
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Почати ексголова Нафтогазу пропонує з тактики "відрізання салямі"
Андрій Коболєв заявив, що до російських енергоносіїв мають бути застосовані санкції за прикладом Ірану
Андрій Коболєв заявив, що до російських енергоносіїв мають бути застосовані санкції за прикладом Ірану / Фото: AFP, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вважав, що через залежність від російської нафти і газу Захід не наважиться йому протистояти, але він помилився.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-2021 роках Андрій Коболєв під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Одна з гіпотез, яку використовують Путін і його уряд, – це те, що енергетика настільки важлива, тому що її замінити не можна, ані нафту, ані газ не можна замінити в Європі. І вони вважають, що їм завжди все буде прощатися, їх будуть любити і обнімати", – сказав він.

Путін думав, що має право на вседозволеність із боку Заходу, додав Коболєв і наголосив, що потрібно підірвати таке переконання російського диктатора.

"Поки його не можна переконати в цьому або підірвати це переконання, то він ніколи не відступить", – зазначив Андрій Коболєв.

Дуже важливо, щоби Захід показав, що він серйозно підходить до санкцій і готовий засадничо поставити під сумнів економічне існування Росії, сказав ексголова правління НАК "Нафтогаз України".

На його думку, проти Росії мають бути застосовані санкції за прикладом Ірану.

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"Але перш ніж переходити до моделі Ірану, можна досягти швидкої перемоги, яка серйозно позначиться на Путіні та його оточенні, якщо ці санкції досягнуть моделі повного ембарго. Тобто можна почати з тактики "відрізання салямі". Починаємо з простішого, меншого і відрізаємо почасти інші його переваги", – сказав Коболєв.

Він також зазначив, що Росія помиляється, розраховуючи на швидке зняття санкцій після війни.

"Вони будуть намагатися тиснути на Україну, дуже сильно, сподіваючись, що коли війна закінчиться, то вони все це відіграють назад. Це – ілюзія, ця їхня надія і гіпотеза нежиттєздатна. Її треба весь час руйнувати. Тому що вони саме так сприймають світ. І вони бачать світ абсолютно спотвореним, спаплюженим", – наголосив він.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір запровадити заборону на російську нафту до кінця 2022 року. Обмеження на імпорт вводитимуть поступово. Рішення щодо нових санкцій можуть бути прийняті на черговому засіданні послів блоку після 2 травня.

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