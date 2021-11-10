Кабмін звільнив голову ДСНС Миколу Чечоткіна. Хто буде замість нього

Микола Чечоткін обіймав посаду голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з 2015 року

Ліворуч - Микола Чечеткін, праворуч - Сергій Крук / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 листопада, з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій звільнилиМиколу Чечоткіна.

Про це повідомляє у Telegram-каналі представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Хто буде замість Миколи Чечоткіна

Тимчасово виконувати обов'язки буде голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Сергій Крук.

Що відомо про Миколу Чечоткіна

З 2002 року він працював у відділі координації застосування сил управління моніторингу та координації застосування сил Департаменту сил МНС України.

З 2006 року обіймав керівні посади у центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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З липня 2014 року обіймав посаду директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.

14 травня 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів України № 469-р призначено головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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