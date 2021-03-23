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Як безкоштовно поїхати на Мальдіви: рецепт від Moneyveo

23 березня, 09:00

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Оплачений тур на двох на один з Мальдівських островів по системі all inclusive став реальністю

Багато хто скаржиться на холодну погоду. Мовляв, на вулиці мороз, сонячних днів мало та й ті короткі, а до відпустки та такого бажаного відпочинку ще дуже далеко. Думаємо, що у такий час думка про можливість відправитись на казкові Мальдіви виглядає дуже привабливо. А якщо ще й зробити це безкоштовно? Саме таку можливість компанія Манівео подарувала своїй клієнтці.

Так, протягом місяця — з 10 лютого до 10 березня — проходила акція "Лакшері Мальдіви для тебе та твоєї діви". Згідно з її умовами, всі клієнти, які в цей період оформили кредит Comfort, могли виграти оплачений тур на двох на один з Мальдівських островів по системі all inclusive. Щасливчика (точніше, щасливицю) визначили шляхом генерування випадкових результатів на сайті random.org.

Переможницею акції стала Анна М. з міста Дніпро. Вона розповіла, що користується сервісом Moneyveo вже декілька років. Але участь в акції компанії взяла вперше. І одразу виграла! Хоча спочатку у це Анна і не повірила: "Коли мені подзвонили і повідомили про виграш, я подумала, що це жарт. Проте коли я перетелефонувала до кол-центру Манівео, де підтвердили мою перемогу, то зрозуміла, що я дійсно стала власницею подорожі на Мальдіви!". Анна поділилась, що це буде її перша поїздка за кордон і вона сподівається романтично провести час в одному з наймальовничіших місць на Землі.

Нагадаємо, що компанія Moneyveo, лідер сфери небанківського споживчого кредитування, знана своїми цікавими акціями для клієнтів. Так, лише у минулому році компанія розігрувала декілька Apple iPhone 11 Pro 64Gb, пропонувала вгадати спеціальний 6-значний код і виграти 1 000 000 грн. А зараз, якщо за вашою рекомендацією хтось візьме свій перший кредит у сервісі, то ви отримаєте 600 грн, а також шанс виграти 1 зі 100 акційних промокодів на кредит Smart під 0,01% на день. Більше друзів — більше грошей. Дана акція діє до 31 березня 2021 включно, тому варто поквапитися, щоб нею скористатися.

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Мальдіви акція Moneyveo Манівео
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