Як підготувати дитину до вакцинації? Розповідаємо покроково

В Україні розпочалася вакцинація дітей від коронавірусу. Перед проведенням щеплення лікар здійснює огляд дитини та оцінює загальний стан її здоров'я.
Докладніше про те, як підготувати дитину до вакцинації – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Як підготувати дитину?
- Обговоріть із дитиною процедуру, яку вона проходитиме, завчасно. Дайте відповіді на всі запитання, які можуть її цікавити.
- Опишіть дитині кожну дію медпрацівника, поясніть навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц тощо. Можна разом переглянути мультфільм чи спеціальні відео про вакцинацію дітей.
- У жодному разі не наголошуйте на тому, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще розкажіть, що лише так вакцина зможе потрапити у її організм і допомогти йому протистояти захворюванню.
- Говоріть у позитивному ключі, ставте себе, вакцинованих маму або тата, у приклад.
Візьміть із собою до медзакладу улюблену іграшку чи річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту та відвернути увагу.
Якщо перед процедурою дитина почувається стривоженою і переляканою, спробуйте такі техніки:
Техніка стискання. Запропонуйте дитині стискати м’ячик або власні долоні. Необхідно сильно стиснути щось долонями та затриматися на 5 секунд у такому стані. Наступний етап: розслаблення і повторення циклу.
Послухайте разом музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, а відтак вона буде більш розслабленою.
- Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом із дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть сина/дочку описати те, що він/вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває.
Важливо пам’ятати, що іноді щеплення, які захищають вашу дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад, незначний біль у місці ін’єкції, підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення вона потребує більшої уваги.
Зверніться до лікаря у разі підвищення температури чи іншого погіршення стану дитини.
Чи можна дітям вакцинуватись від COVID-19
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що отримати щеплення від коронавірусу може дитина з 12 років і лише однією вакциною – Pfizer. Іншими – ні.
Як розповів Кузін, за згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показаннями (якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність).
Для цього педіатр видає висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію і підліток прищеплюється двома дозами вакцини Pfizer.
Крім того, коли дитина має відвідати іншу державу (за навчанням, для участі у спортивних змаганнях, олімпіаді) за бажанням батьків та наявності вимоги про вакцинацію в тій країні, куди направляється школяр, видається медичний висновок педіатра, що за соціальними обставинами дитині рекомендується щеплення. І з 12 років він може пройти повний курс вакцинації.
Що робити, якщо педіатр відмовляє у вакцинації дитини?
Якщо педіатр відмовляється, йому слід показати нормативну базу. Вона є у відкритому доступі на сайті МОЗ.
"Ми також стикаємося з тим, що лікарі не зовсім розуміють ситуацію або не завжди вчасно отримують ту чи іншу інформацію, тому займаємося роз'ясненням", – зазначив Кузін.