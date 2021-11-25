Як підготувати дитину до вакцинації? Розповідаємо покроково

Іноді щеплення, що захищають дитину від інфекційних захворювань, можуть спричинити тимчасовий дискомфорт

В Україні вакцинують дітей Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні розпочалася вакцинація дітей від коронавірусу. Перед проведенням щеплення лікар здійснює огляд дитини та оцінює загальний стан її здоров'я.

Докладніше про те, як підготувати дитину до вакцинації – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Як підготувати дитину?

Обговоріть із дитиною процедуру, яку вона проходитиме, завчасно. Дайте відповіді на всі запитання, які можуть її цікавити.

Опишіть дитині кожну дію медпрацівника, поясніть навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц тощо. Можна разом переглянути мультфільм чи спеціальні відео про вакцинацію дітей.

У жодному разі не наголошуйте на тому, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще розкажіть, що лише так вакцина зможе потрапити у її організм і допомогти йому протистояти захворюванню.

Говоріть у позитивному ключі, ставте себе, вакцинованих маму або тата, у приклад.

Візьміть із собою до медзакладу улюблену іграшку чи річ дитини, яка може дати їй відчуття комфорту та відвернути увагу.

Якщо перед процедурою дитина почувається стривоженою і переляканою, спробуйте такі техніки:

Техніка стискання. Запропонуйте дитині стискати м’ячик або власні долоні. Необхідно сильно стиснути щось долонями та затриматися на 5 секунд у такому стані. Наступний етап: розслаблення і повторення циклу. Далі по темі Захворілих менше, але смертність висока: яка COVID-ситуація у Києві Щеплення від COVID-19: кому потрібно обов'язково робити Імунолог розповів, коли в Україні з'явиться вакцина від COVID для дітей

Послухайте разом музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, а відтак вона буде більш розслабленою.

Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом із дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть сина/дочку описати те, що він/вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває.

Важливо пам’ятати, що іноді щеплення, які захищають вашу дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад, незначний біль у місці ін’єкції, підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення вона потребує більшої уваги.

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Зверніться до лікаря у разі підвищення температури чи іншого погіршення стану дитини.

Чи можна дітям вакцинуватись від COVID-19

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що отримати щеплення від коронавірусу може дитина з 12 років і лише однією вакциною – Pfizer. Іншими – ні.

Як розповів Кузін, за згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показаннями (якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність).

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