Де та коли діти мають носити маску від COVID-19: роз'яснення

Це допоможе захистити дитину від захворювання на коронавірус

Чи потрібно дітям носити маску. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що діти з 12 років повинні носити захисну маску у громадському транспорті та місцях скупчення людей.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Діти з 12 років мають носити захисну маску

За словами Кузіна, діти з 12 років мають носити маску у громадському транспорті та місцях скупчення людей.

У закладах освіти учні перших – четвертих класів можуть не використовувати маски.

"Всі інші повинні одягати на вході та виході із закладу освіти та під час використання спільних приміщень. Під час занять маску можна не вдягати", – розповів головний санлікар.

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Дитина може вакцинуватися з 12 років

Як розповів Кузін, за згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показаннями (якщо вона має тяжке захворювання, інвалідність).

Для цього педіатр видає висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію і підліток прищеплюється двома дозами вакцини Pfizer.

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Крім того, коли дитина має відвідати іншу державу (за навчанням, для участі у спортивних змаганнях, олімпіаді) за бажанням батьків та наявності вимоги про вакцинацію в тій країні, куди направляється школяр, видається медичний висновок педіатра, що за соціальними обставинами дитині рекомендується щеплення. І з 12 років він може пройти повний курс вакцинації.

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