Без масок нікуди? Чи потрібно їх носити COVID-вакцинованим

Щеплення захищає від важкого перебігу хвороби та ризику померти

Вакцинованим потрібно носити маску. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що вакцинованим від коронавірусу все ж таки потрібно носити захисну маску. За його словами, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби та ризику померти.

Про це Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Захисну маску повинні носити всі

Як розповів Кузін, вакцинація від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу хвороби та ризику померти. За його словами, є певний ефект вакцин від ризику захворіти, але це не стовідсотковий захист.

"Тому поки немає колективного імунітету, коли не щеплено 80–85% населення, люди, незалежно від свого вакцинального статусу, повинні використовувати захисну маску. Особливо коли ризик інфікуватися великий, тобто у закритих просторах, ліфтах, офісах, громадському транспорті тощо", – наголосив головний санлікар.

Важливо дотримуватись правил використання маски

Кузін зазначив, що люди почали забувати міняти маску через певний час (МОЗ рекомендує міняти маску кожні дві години). Крім того, багато хто формально носить маску в кишені і дістає, коли треба щось купити в магазині.

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"Вона вже чорна та затерта. Це не захищає від зараження", – додав він.

Фільтр здатний знищувати коронавірус у замкнутих приміщеннях / Фото: Pixabay

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових випадків COVID-19. Це на 799 випадків більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 878 674 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 648 жителів України (загалом – 66 852). Вилікувати вдалося 2 421 495 інфікованих (9784 – за останню добу).

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